Editorial: Cuidado con el remedio

FORMALIZACIÓN DE PREDIOS. El 70% de las edificaciones en el país son informales, lo que implica que fueron construidas sin contar con una autorización, muchas veces sin la supervisión de un ingeniero o un arquitecto y sin pedir los permisos necesarios al municipio.

Esta informalidad conlleva múltiples riesgos, algunos de seguridad, pues sin la debida supervisión no es posible conocer con certeza cuántas de estas construcciones son seguras tanto para sus habitantes como para la comunidad, otros son relativos a la propiedad. Al ser informal se trata de un predio que no está registrado y, por lo tanto, sus propietarios no tienen cómo hacer valer su derecho, sería más difícil para ellos venderlo, dejarlo de herencia o usarlo patrimonialmente como capital.

Una vez más, el Gobierno ha tratado de ayudar a las personas que se encuentran en tal situación permitiendo que puedan regularizar sus construcciones mediante un proceso simplificado de formalización. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado para que el remedio no termine siendo peor que la enfermedad.

Tal como lo reconoce el ministro de Vivienda, Javier Piqué del Pozo, esta simplificación no puede significar que se obvien los requisitos mínimos de las normas de construcción y seguridad estructural. Es decir, solo se podrán formalizar aquellas viviendas que se hayan construido respetando el Reglamento Nacional de Edificaciones, y cuya seguridad sea verificada. Tampoco se debe permitir la formalización de aquellas construcciones realizadas en lugares prohibidos como zonas arqueológicas o de riesgo para la salud e integridad física como riberas de ríos, lagos o mares.

Siendo Sunarp la entidad encargada de este proceso, tendrá que asegurarse que cuente con el personal capacitado para poder hacer las verificaciones y que se explique claramente a la población los requisitos para evitar crear falsas expectativas.

Si bien siempre es de saludar las medidas que buscan formalizar el país, sería importante trabajar para evitar que esta informalidad se genere, ya sea simplificando los procedimientos de manera general o dando facilidades para que quienes hacen autoconstrucción puedan acceder a ingenieros o arquitectos calificados. Quizás la propuesta del ministro de Vivienda para que su sector supervise la labor de los municipios en el desarrollo urbano ayude en la tarea.