Editorial: A no confiarse

PULSO PERÚ. Aunque el presidente Martín Vizcarra mantiene en mayo casi estable su nivel de popularidad, según la última encuesta Pulso Perú para Gestión, hay más de una diferencia respecto a los resultados de abril. Así, en las regiones del norte y centro su aprobación cae, pero en las regiones del sur y el oriente sube. Lo mismo sucede con los niveles socioeconómicos: mientras en el A/B aumenta, en todos los demás estratos baja. Estadísticamente, estos resultados casi no mueven su aprobación total.

Las dos principales razones de esta aprobación son que está viajando a las provincias para conocer las necesidades del país (10%) y que tiene buenas propuestas (9%). Quienes lo desaprueban consideran que no hay ninguna mejora y todo sigue igual (20%), además, asumen que es una continuidad del Gobierno anterior (11%).

En tres de las cinco regiones evaluadas su desaprobación también disminuye, incrementándose más bien las respuestas de “no sabe, no opina”. Y es que, luego de un mes, la población continúa en compás de espera. No en vano para la mayoría de peruanos el mandatario solo cumplirá en parte sus promesas. Es decir, ya no bastan las promesas, se necesitan hechos que avalen las palabras.

En ese sentido, un 51% cree que si bien la economía crecerá, no se llegará al 5% planteado para el 2021. Este porcentaje es mayor entre los jóvenes, que suelen ser los más esperanzados y en el estrato A/B. Además, según la encuesta, la reactivación de la economía ocupa el tercer lugar en la preocupación de los peruanos y más bien creen que el Gobierno debe interesarse primero en combatir la corrupción y luego en mejorar la educación y la salud.

La encuesta también advierte que para el 55% la comunicación que tiene el presidente Vizcarra es mejor que la que tenía PPK. Esta percepción quizás está fundamentada en la mayor presencia del actual presidente en diversas actividades, principalmente por sus viajes al interior. Sin embargo, lo anterior no asegura que la comunicación sea efectiva y que las propuestas del Gobierno estén calando en la población. Es más, un 76% no recuerda ninguna de las propuestas u ofrecimientos que llevó el Gabinete al Congreso. La comunicación es una pieza importante para todo gobierno, pero si la misma no logra conectar con la población y lograr que interiorice una o dos propuestas claves que marquen la línea del Gobierno, entonces no funciona.