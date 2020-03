Comunicación clara

SALUD. Desde hace 11 días la población guarda aislamiento social obligatorio para reducir el nivel de contagio del coronavirus. Esta es una de las varias medidas que debe aplicar el Gobierno para lograr su cometido. Otra de ellas es la adquisición de más pruebas para poder hacer el descarte de la enfermedad a un mayor número de ciudadanos. Sin embargo, justamente esta compra es la que está generando opiniones encontradas por parte de los especialistas.

El expresidente del Instituto Nacional de Salud, Ernesto Bustamante, considera que las pruebas de sangre, llamadas pruebas rápidas, podrían llevar a falsos negativos dado que lo que detecta son los anticuerpos que genera el coronavirus, los cuales no necesariamente se evidencian en los primeros días de contagio. El ministro de Salud, Víctor Zamora, no ha negado esta afirmación y ha reconocido que las pruebas moleculares (hisopado) son más eficientes para detectar la enfermedad y por eso el Gobierno también está adquiriendo 300,000 de este tipo pruebas, pero sostiene que las pruebas rápidas serán complementarias a las moleculares e importantes en caso se compliquen los contagios.

Cuando de salud se trata todo cuidado es poco, pero frente al temor que vive la población lo peor son las dudas. Por ello es necesario un pronunciamiento por parte del comité de expertos (médicos, infectólogos y científicos) que están asesorando al Gobierno para que brinden tranquilidad y expliquen las ventajas y contingencias de las acciones que se están tomando para así no generar falsas expectativas que pudieran derivar en un relajamiento de las medidas que se están cumpliendo en beneficio de todos. Un primer paso ha sido la aclaración del titular del Minsa, quien ha dicho que la compra está avalada por el comité de expertos, pero sería mejor que ellos se pronuncien para que se disipen las dudas.

En Alemania, la canciller Angela Merkel aseguró que la lucha contra el coronavirus duraría hasta dos años y que el 60 % de la población será infectada, para recordarles a sus ciudadanos que los cuidados son de largo plazo. En Perú no se ha hecho ningún comentario similar salvo la afirmación del ministro Zamora de que todos los peruanos se terminarán contagiando, la cual, sin mayor explicación y detalle, lo único que podría generar es que los peruanos decidan ya no cumplir con las medidas de seguridad al creer que ya no hay nada que hacer.

Si hay que postergar la medida de aislamiento por 15 días más se tendrá que acatar porque la salud está primero, pero se necesita un mensaje claro y real por parte del Gobierno para lograr la colaboración de todos los peruanos.