Editorial: A buscar resultados

GABINETE. Antes de presentar a los integrantes de su equipo ministerial, el premier César Villanueva se dio el tiempo para plasmar lo que será su línea de acción. Sin duda, escucharlo decir que intentará hacer una agenda común entre el Ejecutivo y el Congreso “para buscar puntos de consenso por las grandes prioridades del país, como son, economía, salud, educación y lucha anticorrupción” es alentador, sobre todo porque este es el momento de aprovechar la buena vibra que, desde todos los sectores políticos, incluido Fuerza Popular, está recibiendo el actual Gobierno. Aunque no se sabe cuánto tiempo durará la luna de miel.

Villanueva apuntó a más de diez temas a los que se abocará, y si bien ello demuestra su entusiasmo, lo cierto es que como premier lo ideal es que él se enfoque en pocos temas, pues como dice el dicho quien mucho abarca poco aprieta. Los temas pueden ser los anunciados ajustes a la política tributaria, la atracción de mayor inversión privada y la lucha contra la corrupción, pero identificados los objetivos hay que pasar a medidas concretas, de lo contrario todo quedará en buenas intenciones.

Un factor que el nuevo Gobierno deberá tener en cuenta es la impaciencia que tenga la ciudadanía por resultados. No hay que olvidar que el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski generó una gran expectativa, pero al no darse los resultados esperados rápidamente cayó el optimismo. Villanueva debe cuidar la comunicación para no generar falsas expectativas que perjudiquen el trabajo a realizar.

A este nuevo equipo le debería quedar claro que el Gabinete de ministros no es el directorio de una empresa, es mucho más que eso. Once de los convocados tiene experiencia en gestión pública y todos cuentan con formación profesional. Si bien lo anterior es importante, ninguno debe olvidar que ha aceptado un cargo político, por lo que durante su labor como ministros (tanto en su comunicación pública como en su relación con los otros poderes del Estado) deben trabajar haciendo gala de esta característica. Actualmente, solo dos ministros tienen experiencia política.

La diversidad de la que hace gala el Gabinete puede ser un punto a favor al permitir que cada ministro aprenda un poco del pensamiento del otro. Sin embargo, podría ser un punto en contra si el premier no consigue que todos trabajen juntos hacia un mismo objetivo. Alejarse de los extremos y de todos los anti será vital para lograr el éxito.