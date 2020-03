A la altura del reto

PRIVADO. La crisis provocada por el covid-19 ha sacado lo mejor de la gran mayoría de peruanos, que han acatado disciplinadamente las duras medidas dictadas por el Gobierno para aplanar la curva de contagios. Para quienes vivieron las restricciones sociales y económicas de los años 80 y 90 –toques de queda incluidos–, esta situación ha traído amargos recuerdos, pero también la sensación de que toda precaución es adecuada para reducir el riesgo de engrosar la lista de infectados (395 hasta el lunes, con cinco fallecidos).

La declaratoria de estado de emergencia (vigente desde el 16 de marzo) no fue acatada como se esperaba por una población acostumbrada a no respetar las reglas y un Estado acostumbrado a no hacerlas respetar, lo que obligó al Gobierno a decretar el toque de queda (vigente desde el 18 de marzo) y a extremar el cumplimiento de la medida. Se ha detenido a más de 11,000 infractores y suspendido 140 líneas telefónicas por hacer llamadas falsas al número 113. En situaciones como la actual, quienes creen estar por encima de la ley necesitan saber que su actitud no será pasada por alto. En ese sentido, exigimos el máximo castigo para el sujeto que atropelló y mató al soldado Ronald Mamani Ajajahui.

El comportamiento de muchas empresas también dejó mucho que desear. Hubo abusos al inicio de la emergencia, pero fueron contenidos con relativa rapidez gracias a que los medios se hicieron eco de las denuncias en redes sociales de los trabajadores afectados. Entre las que no hicieron bien las cosas destacaron algunos call centers, que obligaron a su personal a trabajar bajo amenaza de despido. Por cierto, habría que preguntarse si el cobro de peajes es una actividad esencial.

También hubo reacciones de empresas que, aunque tuvieron que interrumpir sus operaciones, aseguraron a sus empleados que mantendrían sus beneficios laborales. Un buen número se ha puesto a disposición del Gobierno y la Confiep ha anunciado un fondo de emergencia para adquirir y donar equipo médico con aportes de sus afiliadas. Los bancos, por su parte, ya han diferido pagos de créditos por S/ 12,000 millones. Los directivos de estas empresas se están comportando a la altura de las circunstancias.

Cuando la crisis sanitaria amaine, su prueba de fuego será cómo afrontar sus obligaciones tributarias y laborales. El Gobierno, a través del MEF, la Sunat, la SBS y el BCR, ha dictado medidas que en cierta medida amortiguarán el impacto, aunque, como subrayamos ayer, se debe empezar a evaluar las políticas públicas que eviten una crisis económica como la de 1998.