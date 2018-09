Editorial: A 10 días

ELECCIONES MUNICIPALES. A pocos días de que se realicen los comicios regionales y ediles en el caso de la Alcaldía de Lima, tal como adelanto Gestión, tres candidatos destacan en la carrera por el sillón municipal, según evidencia la última encuesta de Pulso Perú.

En el simulacro de votación que toma en cuenta símbolos y nombres de los partidos, tal como será el día 7 de octubre, Renzo Reggiardo y Daniel Urresti empatan, considerando el margen de error. En segundo lugar está Ricardo Belmont que pierde el paso.

El resultado se repite cuando se pregunta directamente por cada candidato. Así, Reggiardo cae casi cinco puntos en la intención de voto, aunque logra crecer en Lima sur. Urresti, por su parte, muestra una tendencia ascendente en todos los ámbitos, pero su mayor fortaleza está entre las personas de 18 a 24 años, en el estrato C y E y en Lima sur. Mientras que Belmont tiene una tendencia a la baja, pero sube entre los limeños de 18 a 24 años y en el estrato C. El resto de candidatos va quedando rezagado.

Sin embargo, a pesar del poco tiempo que queda de campaña, no todo está dicho pues el 4 de octubre será la lectura de sentencia en el caso penal que se le sigue a Daniel Urresti por la muerte de Hugo Bustíos , pero es un fallo en primera instancia al que el candidato podría apelar de ser desfavorable, aunque afectaría negativamente su intención de voto.

A 10 días de las elecciones, un 49% dice que ya decidió su voto y un 54% afirma estar muy seguro de su decisión. Una mirada más a fondo de la encuesta registra que un 61% de los que votarán por Reggiardo está muy seguro de ese voto, pero está seguridad baja a 42% para Urresti . La volatilidad no debería llamar la atención pues un alto porcentaje de electores dice que decidirá su voto el mismo día de las elecciones y otro importante grupo lo hará tres días antes. Siendo así, nada está dicho aún.

Lo destacable es que el interés en el proceso electoral y la confianza en la ONPE van en aumento, aunque no sucede lo mismo con la confianza en el voto electrónico, pues casi la mitad de los consultados dice no tener ninguna confianza en dicho mecanismo.

Un detalle que no deberían dejar de revisar los candidatos es el listado de las atribuciones que las personas consideran obligaciones del alcalde de Lima, como el ordenamiento del tránsito y la seguridad, mientras que para la gran mayoría está claro que crear empleo y deportar ciudadanos extranjeros no está en sus manos. A no olvidarlo.