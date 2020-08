POLÍTICA SANITARIA. La ministra de Salud asegura que con los nuevos operativos que se están realizando no se puede hablar de contagios diarios, pues se vienen tomando muestras de manera masiva a través de la Operación Tayta. Aunque se espera que gracias a este programa se pueda mejorar la detección de casos, no queda claro por qué no se puede hablar de contagios diarios, ¿no se iba sumando en función a la detección?, ¿qué ha cambiado? Es importante que la ministra aclare el tema de manera explícita.

La población necesita conocer cuáles son los parámetros que se vienen aplicando y cuál es la meta que busca el Gobierno, pues hoy la información estadística genera mucha incertidumbre y la colaboración de la población podría ser mayor si entiende qué es lo que se está haciendo y qué se espera de ella.

La noticia del paro anunciado por la Federación Médica tampoco ayuda. Es verdad que no es el momento adecuado, pero la ministra Mazzetti ha reconocido que la deuda con los trabajadores de salud es bastante importante y ,en ese sentido, antes de pensar en el presupuesto del próximo año, desde el jirón Junín deberían tener en cuenta que hoy lo importante es el presupuesto del corto plazo para cumplir con las promesas realizadas al sector sanitario y resolver los problemas de hoy.

El incremento en los contagios generó que desde algunos sectores se volviera a la disyuntiva entre salud y economía. Una falsa dicotomía, pues si bien aún no es el momento de iniciar la fase 4, eso tampoco significa que darle un impulso a la economía esté reñido con el cuidado de la salud. El Gobierno no puede tener una sola opción de trabajo, y tampoco puede renunciar a hacer un cerco epidemiológico. Es necesario buscar soluciones integrales y por eso es de saludar que la ministra de Salud anuncie la llegada de 800 mil pruebas moleculares de coronavirus. También sería de saludar que se prioricen las pruebas que se están desarrollando en el país.

Lo real en este momento es que la incertidumbre está matando tanto como el virus. Tal como decíamos desde esta columna el día de ayer, es necesario mejorar la comunicación, pues la información desde el Gobierno no es clara y, lo que es peor, muchas veces es contradictoria.

Por ejemplo, si bien es conveniente la visita de los ministros a diversas provincias del país, más importante es conocer las políticas que logran implementar en esos lugares, que ver fotos de la entrega de productos médicos o víveres.

El Gobierno no está generando certezas ni compromisos creíbles, ni en el tema de política sanitaria ni en el económico, y si bien en la situación actual hacerlo no es fácil, el gabinete Martos debe asumir su responsabilidad.

