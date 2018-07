Editorial: En la recta final

SUNEDU. El proceso de licenciamiento de universidades –y escuelas de posgrado autónomas–, que se inició en noviembre del 2015, está ingresando a su recta final. Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), los centros de estudios que han recibido una evaluación desfavorable podrán presentar su respectivo plan de adecuación (PDA) hasta el 31 de julio del 2018.

Dicho documento debe contemplar las acciones, cronogramas y presupuestos que las universidades y escuelas de negocios que han recibido observaciones de la Sunedu seguirán para cumplir con las condiciones básicas de calidad (CBC), que son los ocho parámetros que el Reglamento de Licenciamiento contempla como requisitos para continuar operando. Las CBC abarcan desde la disponibilidad de infraestructura y equipamiento adecuados hasta la existencia de líneas de investigación y mecanismos de inserción laboral para los estudiantes.

Hasta el 29 de junio, de las 141 universidades y cuatro escuelas de posgrado que presentaron sus solicitudes de licenciamiento, 43 y una, respectivamente, ya recibieron su licencia de funcionamiento. Sunedu se encuentra revisando la documentación presentada por otras cinco y realiza la verificación presencial del cumplimiento de las CBC en diez. En tanto, ha requerido la presentación de PDA a 31 –incluyendo dos a las que ha hecho el requerimiento por segunda vez–, mientras que ha aprobado cuatro PDA.

El contingente más numeroso (51) lo integran los centros de estudios que han recibido de Sunedu observaciones porque la información que presentaron no cumple con la reglamentación, lo que significa que deberán subsanarlas para continuar con sus respectivos procesos de licenciamiento. En suma, solo 48 centros de estudios han logrado salir airosos –los que ya tienen su licencia y los que recibieron la aprobación de sus PDA–.

¿Qué pasará con el resto? Se espera que todo el proceso esté completo para mayo del 2019. El jefe de Sunedu ha señalado que las universidades y escuelas de posgrado que no reciban su licencia de funcionamiento deberán iniciar un plan de cierre, aunque ha reconocido que todavía no se ha definido qué destino correrán los alumnos de esos centros de estudios.

Pero esa no es la única indefinición, pues también habrá que tener en cuenta la posibilidad de que los que no reciban el visto bueno de Sunedu recurran al Poder Judicial, o que el Congreso decida prorrogar plazos. Algunos parlamentarios no ven con buenos ojos el licenciamiento, como lo prueba la investigación que se lleva a cabo, por supuestas irregularidades en que habría incurrido Sunedu.