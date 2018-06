Editorial: El ejemplo de Colombia

OCDE . El miércoles, el presidente colombiano Juan Manuel Santos firmó el Acuerdo de Acceso que convirtió a su país en el miembro número 37 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Colombia se suma así a Chile (desde el 2010) y México (1994), los únicos países latinoamericanos integrantes de este foro, que agrupa a democracias que funcionan bajo modelos económicos de libre mercado.

Lituania firmó su respectivo Acuerdo de Acceso el mismo día. No obstante, hay que acotar que ingresar a este “club de países serios” no es un proceso sencillo ni rápido, y los nuevos ingresos no ocurren todos los años. Para empezar, un país tiene que ser invitado y luego alinear sus políticas de gobierno a las de los países del foro. En el caso de Colombia, la invitación llegó el 2013 y desde entonces, se sometió a numerosas evaluaciones en profundidad, realizadas por 23 comités de la OCDE.

Nuestro vecino “ha realizado grandes reformas para alinear su legislación, políticas y prácticas con los estándares de la OCDE en cuestiones, entre otras, laborales, del sistema judicial, la gobernanza corporativa de las empresas públicas, la lucha contra el cohecho y el ámbito del comercio, y ha introducido nuevas políticas a nivel nacional sobre productos químicos industriales y gestión de residuos”, según indica un comunicado del foro.

El otro país que negocia su adhesión es Costa Rica. Nuestro país no ha recibido una invitación formal, aunque sí ha sido el primero en acceder a cumplir los lineamientos de un “programa país”, un nuevo instrumento de cooperación implementado por la OCDE. Las áreas clave de dicho programa son: crecimiento económico, gobernanza pública, lucha contra la corrupción y transparencia, capital humano y productividad, y medio ambiente.

El Ejecutivo ha estado trabajando en aplicar las recomendaciones de la OCDE –por ejemplo, en diciembre del 2016 promulgó 29 decretos legislativos–, pero el camino todavía es largo y no está exento de obstáculos. Uno de ellos es que el Congreso sigue dándole largas a la aprobación de legislación contra el lavado de activos –incluir a las cooperativas de ahorro y crédito dentro del ámbito de la SBS– y a favor del medio ambiente –uso de bolsas plásticas–.

Colombia sí ha avanzado en estos aspectos y en muchos otros, su economía se ha triplicado desde el 2000 y sus indicadores sociales continúan mejorando. Se tomó en serio la invitación de la OCDE y esta semana recibió su recompensa. ¿El Perú podrá celebrar su bicentenario con el ingreso a la OCDE?