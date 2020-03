Por Javier Dávila Quevedo, economista

El mundo viene enfrentando una de sus peores crisis en muchas décadas lo que va a obligar a los Estados a impulsar políticas creativas que permitan recuperar la actividad económica de sus países y adecuando los preceptos que el libre mercado nos ha impuesto en las últimas décadas. En este entorno surge nuevamente la visión que tuvo John Maynard Keynes durante la gran crisis de 1929, en que señaló que el principal motor de la economía es la demanda agregada, es decir, la suma del gasto de hogares, empresas y gobierno. Ello significa que para superar la crisis se deben orientar políticas públicas orientadas a impulsar la demanda en la economía.

Es evidente que, en el contexto actual, se tienen que tomar medidas para preservar el empleo y ello se logrará otorgándole a las empresas la liquidez y la solvencia necesaria para que pueda mantener lo más que se pueda los niveles de empleo actuales. Para la recuperación de la economía las empresas necesitan tener mercados dónde colocar sus bienes y servicios y contar con el financiamiento adecuada para seguir operando en las condiciones deseadas.

En ese sentido, las políticas que se deben adoptar deben estar orientadas a impulsar medidas específicas en tres grupos de empleos: Autoempleados no profesionales y no técnicos, Mypes y medianas y grandes empresas enfocadas en tres sentidos: recuperación de la demanda, acceso a financiamiento adecuado y desarrollo de cadenas productivas.

Es importante la diferenciación de los generadores de empleo porque permitirá focalizar las acciones a emprender para sostener los ingresos de las personas. Así en el caso de autoempleo donde se encuentran los trabajadores no profesionales y no técnicos, que son los trabajadores informales con mayor nivel de vulnerabilidad, y que en el 2018 eran alrededor de 5.5 millones de personas y que tienen ingresos no regulares de subsistencia.

En este sentido se tiene que trabajar en el corto plazo con subsidios directos, de preferencia con canastas alimenticias y productos para el hogar, que contenga una posible explosión social por carencia de conseguir alimentos.

Es momento de generar una estrategia que permita a este grupo vulnerable mejorar su situación en primer lugar se debería crear un seguro especial de riesgo de pérdidas de ingresos en situaciones excepcionales, de bajo costo que se financiaría utilizando 1% del IGV de los consumos que realice cada persona de este grupo vulnerable. El gobierno realiza las transferencias a las empresas aseguradoras que bajo mecanismos de competencia aseguren las mejores condiciones.

Asimismo, a través de los distintos programas que tiene el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se tiene que fortalecer habilidades y competencias de gestión para que los autoempleados transiten hacia la formalidad cuya contribución a la economía sea a través del consumo y pago del IGV. Adicionalmente, con los programas de empleo temporal desarrollar la pequeña infraestructura productiva que permita con otros programas del Estado crear negocios productivos.

En el caso de las micro y pequeñas empresas que representan el 99.4% de las unidades productivas del país se tienen que garantizar la liquidez para su operatividad, así como condiciones para llegar al mercado. Así el Fondo Crecer y el FAE Mype debe servir para financiar de manera efectiva a tasas de interés por debajo del 10% y a plazos de al menos 36 meses. Ello es factible porque el Estado otorga las garantías con lo que se disminuye el riesgo.

Para las empresas medianas y grandes, que en muchos casos vienen enfrentando problemas financieros en los últimos años, se tiene que generar un plan de reestructuración de sus deudas, a largo plazo y con bajas tasas de interés, inyectándole liquidez para el pago de planillas prorrogando y fraccionando a largo plazo sus demás obligaciones.

REACTIVACIÓN DE LA DEMANDA

En las actuales circunstancias el objetivo central de la recuperación de la economía es mantener el empleo existente, para ello el aparato productivo no se puede paralizar para ello es necesario que se impulsen medidas que impulsen la demanda en la economía. Algunas medidas que se tendrían que evaluar para su implementación son:

1) Reforma integral de Compras Públicas, que oriente la obligatoriedad de compras a productos fabricados en el Perú en por lo menos el 30% del total. En la actualidad la norma estipula un 40% a compras locales, que en la practica se realiza a productos importados a través de empresas importadoras.

2) Inversión Pública, en todos los procesos de licitación de inversión pública se debe incentivar la integración con empresas productivas nacionales en condiciones de competencia, calidad y precio de manera que las empresas productivas nacionales puedan seguir operando.

3) Consumo interno, desarrollar incentivos, que no colisionen con los compromisos adquiridos en la OMC y los acuerdos comerciales, que las empresas nacionales adquieran productos de origen nacional en condiciones de competencia, calidad y precio que garanticen el empleo de las unidades productivas participantes.

4) Exportaciones, desde las Oficinas Comerciales del Exterior identificar las cadenas de valor a los que nuestros productores podrían integrarse, productos procesados en especial de alimentos que pueden tener “nichos” de mercado e inversiones con transferencia de tecnología.

5) Reforma de Aduanas, en este contexto se deben fortalecer los mecanismos de supervisión al ingreso de mercancías, aplicando todos los métodos de valoración aduanera permitidos por la OMC de manera que disminuyan las importaciones subvaluadas, subcontadas y falsificadas que afectan sensiblemente la producción nacional.

6) Defensa del Consumidor, se deben otorgar facultades a INDECOPI e INACAL para que mejoren la supervisión de productos impulsando además una política de reglamentos técnicos que garanticen la calidad e inocuidad de los productos que se comercializan en el mercado local.

7) Canasta Básica para la población vulnerable, se deben crear bonos alimenticios, productos esenciales de la canasta básica, para ser entregados a la población de menores ingresos. Estos productos serán comprados por el Estado a las empresas productoras nacionales.

FINANCIAMIENTO PARA LA REACTIVACIÓN

Para posibilitar el funcionamiento adecuado de la economía es importante que las empresas y las personas puedan contar con la liquidez necesaria que permita impulsar la demanda de manera efectiva por lo que es necesario motivar al sistema financiero a facilitar los recursos indispensables para que la dinámica productiva continúe. Entre las medidas que se pueden implementar se encontrarían:

1) Programa de Fraccionamiento de Créditos, para que las empresas sostengan la liquidez necesaria es necesario que las empresas del sistema financiero permitan reprogramar las deudas que tienen las empresas a largo plazo. Para ello el Estado a través de COFIDE o del Banco Central de Reserva otorgarán líneas de financiamiento preferenciales y los bancos otorgarán este fraccionamiento a la misma tasa otorgada por estas instituciones.

2) Nuevas Facultades a COFIDE, en este escenario es importante otorgarle a COFIDE funciones de financiamiento a las exportaciones industriales. Ello es necesario porque en el escenario mundial post pandemia las necesidades de financiamiento para la adquisición de bienes, en especial los de capital, van a ser elevadas y se requiere que nuestros productores puedan financiar sus exportaciones.

3) Endeudamiento interno, en las actuales circunstancias como consecuencia de la solidez macroeconómica que tenemos en el país existe la capacidad de obtener financiamiento externo para enfrentar esta crisis, pero en un entorno de crisis global es probable que los recursos del exterior sean limitados, lo que nos obligaría a contar con recursos propios en ese sentido sería importante coordinar con el BCR para cambiar la meta de inflación a 4% de manera que se pueda incrementar la demanda sin que se afecte la política monetaria.

CADENAS PRODUCTIVAS

Es necesario que se incentive que los sectores como la minería, energía y construcción generen cadenas de valor con fabricantes nacionales de manera que se sostenga el empleo que se generan en esos sectores. Para ello se deben generar los incentivos necesarios que permitan a las empresas de estos sectores trabajar una real cadena de proveedores.

Adicionalmente, se deben impulsar fondos de innovación que promuevan actividades productivas como la biotecnología, la fabricación de maquinaria, superalimentos procesados y textiles inteligentes por citar algunos. Con ello se potenciarían los sectores productivos y la generación de empleo en el país.

Una vez controlada la pandemia se tienen que implementar medidas que permitan recuperar la actividad productiva del país y mantener los empleos. Lograrlo depende del compromiso y la solidaridad de todos para evitar que las empresas colapsen y se pierdan empleo. Se vienen tiempos difíciles pero que si entendemos que el Perú es Primero, pasaremos esta gran crisis.