No es un delirio de persecución. No hace mucho el titular del MEF, Kurt Burneo, deslizó la posibilidad de “coordinar” con el BCR el manejo de la tasa, pese a que hacerlo sería violar su autonomía, como bien sabe y como se lo advirtió rápidamente JPMorgan. Burneo lee antojadizamente que el BCR limita un crecimiento económico que el MEF no defiende con la promoción de las inversiones pública y privada. Mientras el Gobierno fracasa en la recuperación económica del país –a la que podría darle el doble de velocidad–, el BCR hace su tarea: luchar contra la inflación, cuyo carácter es global, porque así se lo exige su mandato con una meta clara, de entre 1% y 3% anual. No le exige, por el contrario, que se preocupe por el crecimiento económico. Esa no es su función, como sí lo es de otros bancos centrales, como el de Estados Unidos.

La permanencia de Julio Velarde en el cargo, la incomodidad alturada que genera y su actuación técnica son vitales para el BCR y para el país”.



Así, la queja de Burneo contra el BCR carece de fundamento, como lo sabe bien: “Lo que está haciendo [el BCR] es elevar mes a mes la tasa de interés, lo que (…) ralentiza el consumo y la inversión”, dijo para justificar la necesidad de ‘coordinación’. El titular del MEF es ligero a consciencia. Es su juego político el que lo lleva a demandar “armonizar” las políticas monetaria y fiscal o pedirle al BCR que diversifique sus acciones para limitar el alza del tipo de cambio, “porque eso impacta en la inflación”. “Probablemente, lo deseable hubiera sido una intervención más activa”, dijo en agosto. Por eso mismo, cuando hace poco Velarde sinceró a la baja sus proyecciones de inversión pública, Burneo se limitó a calificar el hecho como parte de las “muchas opiniones en [su] contra”.

Nos corresponde proteger al BCR, como lo hicimos desde el inicio de este Gobierno, cuando la opinión pública prácticamente obligó al presidente Pedro Castillo a ratificar a Velarde. Desde entonces, Velarde contrarresta con su credibilidad los populismos del Gobierno, a la par que vela por que el BCR cumpla su función. Tomo aquí sus declaraciones de la última CADE: “Los agentes económicos tienen que percibir con claridad cuál va a ser la trayectoria de los próximos años. Y es una tarea que tiene que emprender el Gobierno en algún momento”. Su permanencia en el cargo, la incomodidad alturada que genera y su actuación técnica son vitales para el BCR y para el país.