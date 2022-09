A la interna, el panorama no compensa. El cambio de autoridades no permitirá que la inversión pública crezca 4.5% en el 2023, como augura el MEF, sino quizás 0%, como sostiene el BCR, que la semana pasada actualizó sus cifras. Los privados, como destacó Gestión, son incluso más pesimistas: el BCP, por ejemplo, prevé una caída del 6% de la inversión pública el próximo año, en línea con este comportamiento cíclico que vivimos cada vez que elegimos nuevos gobernadores regionales, y la experiencia ganada en gestión y manejo de los recursos públicos desaparece. De cara a este año, el BCR también parece más realista, con una proyección del PBI de 3% frente a la de 3.3% del MEF, y la de 2.5% del consenso del mercado.

Al optimismo oficial, se suman iniciativas de gasto irresponsables. Hace algunos meses conversé con Carlos Oliva, presidente de un Consejo Fiscal que se la juega por un rol crítico, y me advirtió de lo que él llama “una ilusión fiscal”, con riesgos de desequilibrios en los populismos del Gobierno y el Congreso. Entonces resonaban con fuerza la devolución del Fonavi y la bonificación a los docentes por la preparación de clases, con una proyección de gasto de S/ 42 mil millones cada una, el equivalente a cuatro puntos porcentuales del PBI. Esto se conjuga con la falsa esperanza de creer que un crecimiento mayor al posible permitirá una recaudación que equilibre la balanza. “La expectativa es preocupante”, me dijo Oliva.

Requerimos de más inversión, más ingresos fiscales y menos gasto corriente anclado en delirios populistas. En su tiempo, Pedro Francke también jugó a darle tranquilidad a los mercados con una insistencia de devolver al Perú a la senda fiscal que no se condecía con la realidad. La tarea es reducir el 35% de deuda sobre PBI actual al máximo de 30% de la prepandemia. Hay quienes dicen que por qué tanta exigencia, como si fuera una obsesión numérica. No lo es, en la medida en que compensa el riesgo político. No garantizamos unas reglas de juego y nos jugamos el sistema cada cinco años: nos toca, como mínimo, ser implacables con las cifras.