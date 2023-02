El próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, el cual conmemora la lucha de las mujeres por la equidad a lo largo de la historia. Nunca está de más recordar que este día fue institucionalizado en 1975 por la ONU y se escogió dicha fecha en relación con un hecho que marcó la historia: 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, luego de que se declararan en huelga a favor de una jornada laboral más corta y mejores sueldos. Más allá de los avances en la lucha por los derechos de las mujeres, sin duda, nos queda mucho por hacer.

Si tomamos, por ejemplo, la data reportada por el Foro Económico Mundial en su Informe Global de Brecha de Género 2022, se necesitarán 132 años para alcanzar la paridad de género al ritmo actual de avance. La paridad de género se mide considerando los siguientes aspectos: participación y oportunidad económica, nivel educativo, salud y supervivencia y representación política.

¿Por qué debe importarnos a todos reducir la brecha de género? No se trata solo de un tema de justicia y derechos humanos, las cuales deberían ser razones suficientes. De acuerdo con un estudio elaborado por Bloomberg Economics en el 2021 sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la eliminación de la brecha en años de escolaridad y participación en la fuerza laboral entre hombres y mujeres daría como resultado un aumento de aproximadamente US$ 20 billones del PBI mundial en el 2050 en relación con un escenario base de género. En el ámbito empresarial, McKinsey & Company, en su estudio “Diversity wins, How inclusion matters” de mayo del 2020, encontró que existe una probabilidad mayor de registrar un mejor desempeño financiero (48%) entre las empresas con mayor y menor diversidad de género. Las empresas con más del 30% de mujeres en sus equipos ejecutivos son significativamente más propensas a superar en rentabilidad a aquellas con menos o ninguna mujer ejecutiva. Además, desde el punto de vista de cambio climático, uno de los riesgos globales más relevantes actualmente, algunos estudios muestran que los países con mayor representación parlamentaria femenina tienen más probabilidades de reservar áreas de tierras protegidas y de ratificar tratados internacionales sobre el medio ambiente.

En este día, las mujeres recibimos todo tipo de felicitaciones. Sin embargo, el objetivo de este día es conmemorar la lucha que se ha realizado durante décadas por la equidad y no necesitamos gestos vacíos; sino lo realmente importante es que este día nos sirva como espacio para la reflexión y que nos movilice a tomar acciones desde los roles que tenemos en la sociedad para aportar al cierre de esta brecha, pues al final nos beneficiará a todos.

