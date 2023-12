Hemos sido testigos, no sólo de los esfuerzos por seguir haciendo empresa y crecer a pesar de la coyuntura, sino también del empuje por mejorar las prácticas de sostenibilidad. (Foto: difusión)

Se acaba el 2023, un año retador en varios sentidos, y creo que es importante cerrar con un análisis optimista. Quiero comentar los avances que he visto en materia ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) en las empresas locales en las que invierten los inversionistas institucionales. Sin embargo, me resulta difícil enfocarme en esto sin enmarcarlo en el contexto y la situación actual de nuestro país, pues no sólo estamos frente a un panorama económico desalentador, sino ante una crisis de valores y liderazgo. Es evidente que el país tiene que trazarse un rumbo claro.

Necesitamos a gritos crear un ambiente que incentive la inversión privada y ofrezca confianza. Para eso, es clave empezar por los problemas estructurales: la corrupción, la informalidad, la inseguridad, la desigualdad y trabajar por mejorar la calidad de la educación y la salud. Con respecto a las barreras que existen para la inversión privada (además de la inestabilidad política), en el último Diagnóstico del Sector Privado de País realizado por el Banco Mundial y el IFC (International Finance Corporation), en el Perú se señalan como obstáculos a la inversión privada, primero, la debilidad en la gobernanza a nivel subnacional. Esto limita la atracción y promoción de inversiones y el crecimiento del sector privado. Luego, se menciona la informalidad en la tenencia de tierras, que inhibe de manera directa las inversiones. Por último, se indica que las rígidas regulaciones laborales debilitan el crecimiento y la productividad. Durante este año, en nuestro trabajo de relacionamiento con algunas empresas locales, hemos sido testigos, no sólo de los esfuerzos por seguir haciendo empresa y crecer a pesar de la coyuntura, sino también del empuje por mejorar las prácticas de sostenibilidad, pese a las barreras y retos ya descritos. Hemos sido testigos de primera mano de equipos comprometidos, que buscan crear valor compartido para las empresas, el medioambiente y la sociedad. Hemos visto, por ejemplo, el compromiso de empresas cementeras y mineras en la reducción de emisiones de carbono y por asegurar altos estándares ambientales, de seguridad y de salud en el trabajo. También podemos hablar de los esfuerzos de empresas financieras por la inclusión y educación financiera y del compromiso de empresas de consumo y 'retail' por elevar los estándares de sostenibilidad en su cadena de suministros, desde economía circular hasta la gestión sostenible de sus proveedores. Si bien aún hay camino por recorrer, la conciencia y enfoque en mejorar en estos aspectos es evidente en la mayoría de los casos. ¿Es posible en este contexto ser optimistas? Considero que nunca hay que perder el optimismo, aunque a veces sea difícil imaginar mejoras sustanciales en el corto plazo. Somos más los peruanos que trabajamos honradamente, los que estamos comprometidos con el país y con su desarrollo y los que nos esforzamos para que, en lugar de retroceder, avance. En esa línea, es necesario que todos apuntemos al mismo objetivo y que nuestros gobernantes se sumen también a este esfuerzo.