Por Martín Reaño, economista

Cada vez son más los empresarios que toman conciencia de que vender su empresa puede ser una gran decisión. Y cada vez son más quienes se dan cuenta de que vender la empresa es la única salida razonable ante los cambios que se están dando en el mercado. ¿Cómo saber si ha llegado el momento de vender su empresa?

Puede haber muchas razones que nos hagan pensar que es un buen momento para vender la empresa. Pero hay 5 razones que hacen que vender la empresa sea imprescindible si es que no se quiere dejar plata regada en el camino.

1. Los competidores son ahora empresas muy grandes. Vender la empresa a ellos es más inteligente que competir con los gigantes

2. El crecimiento requiere un capital de trabajo al cual ya no se tiene acceso. Si no se vende, no se podrá crecer y la competencia arrasará a la empresa

3. La tecnología cambió dramáticamente y la empresa se quedó atrás. Quizás la cartera de clientes aún tenga valor para alguien

4. No hay sucesión. Vender la empresa siempre será mejor negocio que cerrarla

5. Para ganar plata hay que tener un tamaño muy grande. Si no se va a llegar, mejor es vender al competidor

Vender la empresa que uno formó desde la nada y que hizo crecer con esfuerzo y sacrificio nunca será una decisión fácil. Siempre estaremos tentados a pensar que el precio que nos ofrecen es muy bajo. Sin embargo, si no sabemos reconocer las señales que demuestran que ya no hay espacio para continuar con el negocio, es posible que estemos dejando pasar la última oportunidad de vender a un precio razonable lo que tanto esfuerzo costó.

Una empresa que deja de crecer irá perdiendo valor con cada día que pasa. Una empresa que no se adecua a tiempo a los cambios tecnológicos y a las demandas del mercado, desaparecerá en poco tiempo. Finalmente, una misma empresa puede ser muy rentable y valiosa en otras manos. Este otro empresario estará dispuesto a pagar un buen precio por aquello a lo cual el empresario original no puede sacarle ya valor.

El momento oportuno para iniciar un negocio es una decisión fundamental de un empresario. La decisión de vender el negocio es igual o más importante que la primera.