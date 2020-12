CEO. Managing Partnert

Desde que tengo uso de razón, los congresistas han estado alejados de los intereses de las poblaciones que representan. Esto sucede porque la mayoría de candidatos al Legislativo, no cuenta con la formación, capacidad, experiencia y perfil psicológico para ocupar tan importante responsabilidad. Es decir; el perfil profesional para la posición que ocupan.

El fin de este artículo es analizar cuáles deberían ser las características o requisitos necesarios que un peruano se sienta seguro que votará por un candidato al Congreso que esté preparado para ejercer el cargo con éxito.

La ética y la honestidad son las características más importantes en un Congresista. Existen diversos mecanismos para validar el nivel de ética, moral y honestidad de una persona. Por un lado, no es difícil investigar precedentes como denuncias o condenas previas. Sin embargo, esto no sería suficiente, hay que validar qué posibilidades existen que esta persona cometa alguna atrocidad en el futuro. Para este fin existen estrategias, metodologías y evaluaciones para medir a la persona por dentro. Se puede determinar o predecir con un nivel de precisión bastante alto, los comportamientos futuros de las personas a través de técnicas de evaluación de conductas y ahora más aun con los avances tecnológicos que están disponibles para todos como el Big Data. Empresas lo utilizan para predecir fraude en potenciales clientes con 95% de asertividad. ¿Por qué no se usa para elegir líderes políticos?

Nuestros representantes deberían tener habilidades como inteligencia cognitiva y emocional que les permita manejar una alta cantidad de tareas en varios frentes de trabajo, manteniendo equilibrio y sabiduría en sus decisiones. Existen numerosas herramientas para medir el nivel de inteligencia de un candidato al congreso. Además, debería haber ciertos requisitos en formación y experiencia mínima para calificar a la candidatura al congreso. Aquí algunos:

Título profesional en ciencias políticas, administración de empresas, ingeniería industrial, economía, abogacía, entre otras. Estas carreras profesionales tienen un componente alto en gestión, que es lo que carece nuestro estado en toda su historia. Y la gestión es lo que hace que se pueda elegir en qué proyectos emprender, que beneficios tendrán para la población y de qué manera se pueden establecer prioridades en su implementación.

Asimismo, una experiencia no menor a 10 años en labores relacionadas a la dirección de proyectos o negocios en alguna posición que tenga exposición a responsabilidad por resultados. Esto nos dará funcionarios públicos eficientes con ideas claras y menos burocráticas para buscar la solución a los problemas de los peruanos. Pensemos que las instituciones públicas no gastan ni en calidad ni en cantidad su presupuesto anual. Si el congresista que representa a una determinada región no tiene pensamiento ágil y estratégico, no será eficiente.

Si aplicamos técnicas de reclutamiento avanzadas e integrales en cargos públicos tan importantes como el de un congresista, podremos asegurar que todo aquel que se presente a un cargo semejante cumpla con ciertas habilidades, cualidades y características que incrementen sus posibilidades de éxito en gestión pública para todos los peruanos, de lo contrario estaremos condenados a revivir nuestros errores por no haber aprendido la lección.