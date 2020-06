Por Washington Lopez Aguilar, director de Washington Capital Ruarte

Estamos enfrentando una de las crisis económicas más importantes en toda nuestra historia, el efecto coronavirus y las medidas que ha aplicado el gobierno para contener la expansión de la pandemia ha generado un costo muy alto, un daño económico que nos va costar largo tiempo recuperar.

Ya hemos escuchado las declaraciones de Julio Velarde, presidente del BCR: “yo no he vivido una situación como esta nunca. En un trimestre hemos perdido lo que perdimos en varios años de la Gran Depresión”; por lo cual podemos interpretar que la contracción actual formará parte de la historia no solo por la rapidez en generarse, sino por la profundidad y los altos riesgos que conlleva esta crisis.

Según los últimos datos microeconómicos, la economía peruana se contrajo 3.4% el primer trimestre y se espera un desplome de 31.9% para el segundo trimestre, registrando una de las peores caídas desde la década de los 80. La tasa de desempleo ha aumentado a 13.1% en mayo desde 7% en febrero, un crecimiento exponencial que seguirá en aumento, lo que se puede cuantificar en una pérdida de empleo en solo Lima de 2.3 millones de personas.

El Gobierno peruano se ha destacado por tener una de las cuarentenas más estrictas y de mayor duración a nivel mundial, con más de 100 días en confinamiento. No nos queda duda que el Perú ha salvado decenas de miles de vidas contrayendo exponencialmente el contagio; sin embargo, la caída de la economía peruana sería mayor a la registrada durante el primer gobierno del presidente Alan García, en medio de la hiperinflación.

El BCRP proyecta una caída en el PBI de -12.5% este año, un crecimiento de la pobreza a 27.5%, un aumento en la deuda neta nacional a 23.6%, una corrección de 11.9% en la demanda interna y una contracción del 30% en la inversión privada. En definitiva, estos datos proyectados van de la mano con la depresión financiera de la situación actual, en donde el presidente ha liberado en marzo US$ 26,000 millones para combatir la expansión de la epidemia COVID-19 con un resultado fallido.

A la fecha, el Perú figura como uno de los países con más contagios a nivel mundial, ocupando el sexto lugar con más de 250,000 infectados y 8,500 muertos, por lo que se pone en tela de juicio si realmente valió la pena sacrificar la economía para ser el segundo país con mayores contagios de la región.

Si este escenario te parece crítico, pues lamentablemente es peor lo que seguirás leyendo, todo lo mencionado anteriormente se pudiese interpretar como un daño económico que nos podría tomar tiempo en recuperar, pero con certeza de ello; sin embargo, el escenario se complica y a altas escalas con una intervención política izquierdista, aplicando leyes o reformas que en lugar de subsanar la economía o a los agentes que la componen, destruyen más a estos agentes lo cual podría llevarnos a una depresión financiera, un escenario que sería lamentable que ocurra en nuestro país.

Leyes respecto a “congelar deudas” o “expropiar empresas” seria el peor escenario que le pudiese ocurrir a la economía peruana a estas alturas, este efecto provocaría una perdida absoluta de confianza por parte del inversor, aumentaría el riesgo país, depreciaría el tipo de cambio, y saldrían los capitales extranjeros liquidando bonos soberanos y/o corporativos, deteriorándose en mayor escala la economía peruana, ya lo advirtió Velarde tildando como una irresponsabilidad la medida de congelamiento.

Debemos tener en cuenta que la pérdida de confianza en estas situaciones afectaría significativamente no solo los mercados financieros y/o bolsa de valores (BVL) sino también impactaría negativamente depreciando la moneda peruana y disparando el tipo de cambio al alza.

Bolsa peruana - EPU

Respecto a la Bolsa de Valores de Lima, analizaremos el mercado a través de EPU, ETF que replica el comportamiento del mercado peruano. La BVL es una de las que más se ha perjudicado con la crisis del coronavirus.

Dentro de las bolsas latinoamericanas fuimos una de las bolsas que mayor perdida registró corrigiendo a fines de marzo 42% de su valor en el año, este número ha mejorado en los últimos meses disminuyendo la pérdida anual a 21%; sin embargo, creemos que este rebote no será sostenible en el mediano, realizando un movimiento contra tendencial, por lo cual proyectamos técnicamente próximas bajas para el EPU a los mínimos registrados en marzo de US$ 20 e incluso rupturas por debajo de estos valores a la zona de US$ 16, contracciones de 30% y 43%, respectivamente, desde los precios actuales.

Recordemos que expectativas de estatización o reacciones similares a decisiones izquierdistas destruye el modelo económico y con ello una fuga de capitales afectaría principalmente la Bolsa de Valores de Lima.

Tipo de cambio

El tipo de cambio es uno de los activos más sensibles respecto al daño económico generado y los riesgos por lo que atraviesa el país, recuerden que la moneda refleja la estabilidad económica de cada país, por lo cual a lo largo de estos años siempre hemos mantenido un control sobre el TC y este efecto reflejaba los buenos resultados económicos del Perú en los últimos años.

Sin embargo, esto cambia drásticamente con la crisis del coronavirus, en principio el máximo alcanzado en marzo por el coronavirus fue S/ 3.57 por dólar, básicamente por un aumento en la demanda del dólar a nivel mundial considerado como un activo refugio, pues la suba actual a 3.51 lo consideramos una pérdida de valor de la economía por efecto del COVID-19, por consiguiente el TC tiene dos factores para generar variaciones: la demanda del dólar a nivel mundial y la pérdida de valor del nuevo sol a nivel local.

En definitiva, proyectamos una depreciación en el tipo de cambio entre un 5% a 10% más, desde la perspectiva técnica a valores de 3.70 - 3.85 soles por acción. El TC se encuentra por sufrir una depreciación por ambos factores, en primer lugar, el dólar a nivel mundial volverá a generar una fuerte demanda por la caída de las bolsas como efecto refugio, y por otro lado la economía peruana seguirá sangrando los próximos meses por el efecto COVID y las malas decisiones del gobierno.

Este efecto puede ser más dramático aún y alcanzar valores más deprimentes, sin embargo, va a depender netamente de cuán profundo siga manteniéndose el daño económico en el país, las decisiones del gobierno respecto a sus políticas, un segundo rebrote del coronavirus, o una perdida abrupta de confianza por parte del inversor, serían los factores de riesgo que Perú debe manejar con cautela.

Conclusión

La concentración de la bolsa peruana en el sector minero es un factor de riesgo, considerando que nos encontramos próximos a un segundo rebrote del COVID-19 en China, Europa y algunos estados de Norteamérica, se espera una contracción del precio de las materias primas en general, afectando principalmente a los minerales que nuestro país exporta, provocando el retroceso final de la bolsa limeña a los valores proyectados.

Adicionalmente, este efecto puede ser reforzado si Estados Unidos mantiene sus guerras comerciales contra China y Europa que tendrían un efecto colateral en los mercados emergentes, ya que los aranceles reducen el comercio internacional, por ende, las proyecciones de crecimiento y por consecuente una menor demanda de commodities. Todos estos factores mencionados fortalecen nuestra visión alcista respecto al dólar a nivel mundial debilitándose la moneda peruana.

En conclusión, recomendamos a todos nuestros lectores y/o seguidores, tener cuidado con sus posiciones en renta variable en bolsa peruana o americana, la mejor decisión ante esta situación de alto riesgo es mantener sus inversiones en cash y esperar el mejor momentum para volver al stock market una vez se haya disipado todos estos factores de riesgos o se encuentren en precios totalmente subvaluados.