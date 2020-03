Dos economistas conversan en torno a las acciones adoptadas por el Gobierno para enfrentar el covid-19 y las acciones necesarias para mitigar los efectos de la crisis sobre la economía. Aquí el diálogo entre Maynardo (M), a favor de lo actuado, y Adamo (A), con una visión mucho más crítica.

M: Mi estimado Adamo, ¿estás de acuerdo con las medidas dictadas por el Gobierno para lidiar con la pandemia?

A: La verdad, mi querido amigo, estoy en total desacuerdo con las medidas de cuarentena dictadas y con la parálisis masiva del aparato productivo que estas han causado. Y la razón es simple: no conocemos cuán efectiva será la cuarentena, probablemente casi todos terminen infectados, pero en cambio sí sabemos que el costo económico de esta parálisis es inmenso. Paralizar el aparato productivo con base en beneficios inciertos es absurdo.

M: ¿Pero no crees que el aislamiento social y la cuarentena resultaban indispensables para evitar la propagación del virus? El costo económico es innegable, pero cada sol gastado en salvar vidas humanas es un sol bien gastado. Además, las cifras muestran que estamos alisando la curva de propagación, que es lo que se buscaba para evitar el colapso de nuestro sistema de salud.

A: Bah….esas cifras son absolutamente engañosas. Con poco más de 10,000 tests realizados es esperable que solo confirmemos unos pocos cientos de infectados. Si hiciéramos medio millón de tests aleatorios, entonces sí tendríamos información más confiable de si estamos o no alisando la curva. Probablemente, tengamos miles de infectados asintomáticos deambulando por las calles, pero si no hacemos más tests no lo sabemos. No te sorprenda que las cifras de infectados y hospitalizados se multiplique exponencialmente en los próximos días.

M: En eso estoy de acuerdo, y por eso aplaudo que se haya ordenado la compra urgente de 300,000 kits de tests en una primera etapa.

A: Pero que los usen rápido y no solo en los pacientes con síntomas. Debería haber pruebas aleatorias en las colas de los supermercados y del transporte público.

M: Pareciera que tu principal objeción es el impacto económico de la cuarentena. ¿Propondrías acaso la estrategia de EE.UU., Reino Unido, Brasil y otros países que optan por no hacer nada y que la “inmunización del rebaño” opere a través de un proceso de “selección natural” para preservar la economía? ¿Es la economía más importante que las vidas?

A: Creo que es una estrategia válida. Sobre todo, porque no conocemos cuál es el verdadero impacto del aislamiento sobre las cifras finales de mortalidad, pero sabemos que la parálisis económica puede cobrar incluso más vidas que el propio virus.

M: ¡No seas melodramático…!

A: Te lo pongo de esta manera: supongamos que la probabilidad de contagiarse por ir a trabajar es 10%, entonces preguntémosle a los millones de peruanos que están sin poder trabajar si es que no prefieren ir a trabajar e incurrir en este riesgo, frente a su situación actual. Te aseguro muchos millones de informales (70% de los trabajadores) prefieren ir a trabajar. Estás condenando a millones de familias pobres a no poder generar ingresos. Eso es terrible.

M: Y, ¿por qué no le preguntas a las familias, que hoy se sienten menos vulnerables quedándose en sus casas, si prefieren que millones de informales salgan a trabajar y aceleren la propagación del virus?

A: No estoy seguro de que estas personas se sientan menos vulnerables, lo que están es asustadas. Muy pronto, cuando se les acaben los ahorros, se sentirán extremadamente vulnerables como de sienten millones de informales hoy.

M: Parar temporalmente la economía es el costo inevitable de salvar vidas y luchar contra la pandemia; en el camino se irá corrigiendo problemas. De hecho, la mayor parte de expertos aplauden las acciones tomadas por el Perú. Por ejemplo, el reconocido doctor Huerta señala que estamos en el camino correcto. Y para paliar el impacto sobre esa población vulnerable están las transferencias en marcha.

A: Creo que haber parado la mayor parte de la industria, del comercio y de la minería es una barbaridad. Pero bueno, ya se hizo… ahora lo que toca es adoptar medidas rápidas y agresivas para evitar que no sea el virus sino la economía la que destruya vidas.

M: Sin duda, urge adoptar medidas adicionales, tanto a nivel fiscal, monetario y regulatorio para evitar la ruptura de la cadena de pagos…

A: Creo que no eres consciente de la magnitud del problema económico en que nos hemos metido. No puedes pretender paliar el problema de la ruptura de la cadena de pagos, cuando esta se debe a que has paralizado innecesariamente la cadena productiva. El problema no es tanto uno de demanda como de oferta. Como dice Ricardo Hausmann en un artículo reciente, no basta dotar de liquidez el sistema; si los comercios, fábricas y hoteles están parados no es por falta de demanda, sino porque sus trabajadores no pueden ir a trabajar por la cuarentena… Y con esto regreso a mi punto inicial: el Gobierno adoptó medidas con consecuencias enormes, sin antes realizar un análisis costo-beneficio adecuado.

M: ¿Viste el artículo de Chang y Velasco en Project Syndicate?

A: Sí, y no puedo estar más de acuerdo en que se necesita acciones rápidas y valientes. Aunque eso implique “gastar” 4 o 5 puntos del PBI en estimular la economía. Está claro que resulta inevitable que el déficit fiscal se vaya a 5% o más en el corto plazo. La pregunta clave es la que hace Guayo Paredes en una columna reciente: ¿queremos que ese abultado déficit refleje una política proactiva para sostener el aparato productivo o que simplemente refleje una enorme caída de recaudación por la quiebra masiva de empresas?

M: Parece que en esto último sí estamos de acuerdo…