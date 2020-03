Coronavirus: comunicación de riesgo y desinformación

Por: Abel Salinas, exministro de Salud

El coronavirus (COVID-19) se ha convertido en un tema de conversación no solo en la vida diaria de los peruanos, sino también en el uso de las redes sociales. Las especulaciones y los rumores en Internet siembran desconfianza ante la propagación del virus.

La comunicación de riesgo es el intercambio en tiempo real de información, recomendaciones y opiniones por la autoridad sanitaria correspondiente ante una amenaza o riesgo de la salud o su bienestar.

El objetivo final es que toda persona expuesta a un riesgo sea capaz de tomar decisiones informadas para mitigar los efectos de la amenaza, y tomar las medidas y acciones de protección y prevención. Dicho de otra manera, es la información oficial, certera y oportuna que todos los ciudadanos en general y los equipos humanos de salud en particular deben recibir.

La comunicación de riesgos utiliza los medios de comunicación social o masiva, y requiere de la comprensión de las percepciones y creencias. Una comunicación de riesgos efectiva debe ser capaz de identificar y poder manejar desde el principio los rumores infundados así como la propia desinformación.

Anteriormente, en el año 2009 durante la epidemia de H1N1, también desconocida para el mundo, el Ministerio de Salud comunicó el riesgo apropiadamente manejando la información y evitando rumores que amenazaban con llevarnos al pánico colectivo y al caos de nuestros servicios de salud.

Aquella vez, el Comité Nacional de Control de la Pandemia H1N1 en nuestro país estuvo liderado por el viceministro de Salud, doctor Elías Melitón Arce Rodríguez. Cabe mencionar que nuestro país fue reconocido por su acertado manejo de dicha amenaza sanitaria.

Para el caso del COVID-19 las mascarillas no son mejores que el lavado de manos. Es necesario, por ejemplo, que todos sin excepción entendamos que el virus NO está circulando en el ambiente y, por lo tanto, su contagio no es inminente. Necesariamente, en esta fase, para contagiarnos debemos estar en contacto menor a 2 metros de una persona con la infección por el virus.

El COVID-19, como otros virus, se puede transmitir a través de las manos y fomites. Es más, el uso desaforado de las mascarillas es desalentado por la Organización Mundial de la Salud. En la actualidad, se constituye en un factor de riesgo el caso de una persona que ha retornado de un país donde existe comprobadamente la enfermedad; otro factor de riesgo se da cuando una persona ha tenido contacto directo con una persona que tiene o ha tenido la enfermedad en los últimos días.

En ese momento, el ciudadano con factores de riesgo (provenir de una área geográfica con la infección declarada y/o haber estado en contacto con un caso confirmado) debe recién utilizar una mascarilla, autoaislarse en su domicilio al igual que sus familiares y dar aviso a la autoridad sanitaria correspondiente (la que debe programar la visita domiciliaria) y solo debe acudir a un establecimiento de salud, apropiadamente implementado y organizado, si presenta signos y síntomas de riesgo (fiebre, tos exigente y/o dificultad respiratoria).

En resumen, la comunicación de riesgos es una acción esencial para salvar vidas, y reduce la propagación de enfermedades y es obligación de nuestra autoridad sanitaria asumirla en su verdadera magnitud.