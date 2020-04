El coronavirus nos recuerda que no hay nada más importante que la vida y nos enseña que con tal de protegerla estamos no solo obligados sino dispuestos a cambiar rápidamente de patrones de comportamiento, a tal punto de aislarnos socialmente y la gran mayoría de nosotros no salir de nuestras casas mientras la realidad lo requiera, quedando así paralizada parte de la economía del país.

Nos enseña también que cuando durante unas semanas dejamos parte de nuestra actividad productiva, el aire que respiramos en las ciudades es ahora un aire mucho más limpio. No se siente ese monóxido de carbono que envenena el medio ambiente que necesitamos para vivir. Vemos también con admiración cómo diversos ecosistemas comienzan a recuperar vida. Videos donde, por ejemplo, se ven grandes “pajaradas” formadas por miles de aves marinas alimentándose cerca de las orillas del mar del litoral de Lima son prueba de cómo ecosistemas marinos repentinamente cobran vida a partir de la ahora continua presencia de cardúmenes, principalmente de anchoveta, que son indispensables para la alimentación y reproducción de un sinnúmero de especies marinas, que son el soporte de la pesca artesanal para consumo en el Perú.

Si bien las personas requerimos diariamente de recursos naturales para nuestra existencia, el abuso del uso de los recursos biológicos, la utilización de energías con alta emisión de carbono y una parte importante de los patrones de extracción y producción de bienes para nuestro consumo y sus residuos tienen un alto impacto negativo en el medio ambiente y la vida.

Si con tal de proteger nues­tras vidas de la amenaza de un virus nos hemos visto obligados a paralizar de la noche a la mañana parte de nuestra actividad productiva, con todo lo que ello implica, es nuestra responsabilidad comenzar más antes que después un proceso de cambio de aquellos patrones de extracción, producción y distribución de bienes y servicios cuyos procesos contaminan el medio ambiente del cual dependemos para vivir y amenazan nuestras vidas y el porvenir de las nuevas generaciones. La OMS estima que cada año mueren 12.6 millones de personas en el mundo por enfermedades no transmisibles como los cánceres, neumopatías crónicas y accidentes cardiovasculares atribuibles a la insalubridad del medio ambiente, donde los factores de riesgo son la contaminación del aire, el agua y el suelo, la exposición a los productos químicos y el calentamiento global que forzamos las personas con nuestra actividad productiva.

Si bien parte de lo urgente en la realidad actual que nos toca vivir es acabar con el riesgo de contagio del virus que amenaza nuestras vidas, no menos urgente e importante es ser conscientes de que antes, durante y después del coronavirus, las personas somos el mayor riesgo y a la vez la mayor esperanza para la sostenibilidad de la vida. Por eso la importancia de que los poderes del Estado aprueben y hagan cumplir leyes de protección medioambiental, de conservación y uso sustentable de los recursos naturales y de actividades de extracción y producción con los más altos estándares internacionales de cuidado del medio ambiente que garanticen la calidad del aire, agua y tierra, que son tres elementos naturales de los cuales dependemos para vivir, y que nosotros los ciudadanos busquemos consumir bienes y servicios cuyos procesos de producción, distribución y venta sean ambiental y socialmente responsables. Recordemos que un ambiente sano es la base de la salud en la población.