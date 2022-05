CEO de First People Consulting

De acuerdo a una encuesta elaborada por First People Consulting a 1500 jóvenes del país, un 45% indicó que no encuentra trabajo por no tener experiencia previa, y un 65% lo relaciona con el nivel de la educación que recibe en su formación universitaria. Las competencias que el mercado laboral solicita en los jóvenes una mayor exigencia, y la universidad con la socialización del conocimiento es una pieza clave para sostener el crecimiento de las empresas, sociedad y jóvenes recién egresados.

Hoy en día, los reclutadores de las empresas no pierden el tiempo seleccionando un talento. Pueden elegir un profesional local, pero de no encontrar las capacidades suficientes recurrirán al mercado internacional lo cual se ha acelerado con la pandemia y el trabajo remoto.

Nadie puede ser juez y parte

Los grandes problemas de la educación en el país están relacionados a la equidad y calidad. Todos los jóvenes deben tener acceso a una educación que cumpla con estándares globales sin importar donde viven, nivel socioeconómico, raza, género, etc. Para lograrlo implicar tener universidades que garanticen lo siguiente: actualidad de conocimientos, docentes capacitados que acompañen los cambios en el mundo laboral, acceso a tecnología y una currícula que garantice el desarrollo de competencias en los jóvenes. La ley que promueve el Congreso, merma la efectividad al desarrollo de la educación, no se puede ser juez y parte en procesos que involucran evaluación, auditoría y establecimiento de estándares mínimos para el desarrollo de la educación en el país.

Pensamiento crítico en las universidades

Según el informe sobre el Futuro de los Empleos del Foro Económico Mundial 2021, el 50% de los empleados necesitan volver a formarse para el 2025 en nuevas competencias, donde el pensamiento crítico y la resolución de problemas encabezan la lista de habilidades que los empleadores demandarán en los trabajadores. Pensamiento crítico es determinante desarrollarlo en la universidad, donde a través de la habilidad del Docente para abrir la mente de los alumnos, socializar el conocimiento y generar debates constructivos desarrolla competencias acordes a las exigencias del mercado laboral.

¿Cómo afectaría la contrarreforma en las competencias de un egresado que se encuentra buscando empleo?

Menor capacidad para resolver problemas.

Disminución en su pensamiento crítico.

Mermas su responsabilidad por la excelencia.

Poca curiosidad por nuevos conocimientos.

Concentración en la búsqueda de jóvenes profesionales

La tasa de desempleo de los jóvenes en Perú 2022 está en 8.6%, una reforma de lo avanzando por la SUNEDU, que como toda organización tiene oportunidades de mejora, sólo obligará a que las empresas concentren su búsqueda de profesionales en universidades, que en la práctica, garanticen jóvenes que cumplan con los requisitos de habilidades blandas y técnicas para acompañar el crecimiento de las empresas. Este escenario provoca un autogol para la economía de las familias que invirtieron en la educación de su hijo(a) en una universidad licenciada, pero que no cumple con los estándares mínimos de educación universitaria.