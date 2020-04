Por César Molleda, Director Independiente. Experto en reestructuración y mejoramiento (incremento de eficiencia) en empresas en marcha. Especialista en temas Económicos y Financieros.

Esta es la primera parte de una serie de artículos en la que usted podrá leer acerca de ¿Cómo superar esta crisis? siendo el primer paso tener resiliencia y actitud, sin estos el pesimismo nos puede embargar y ahora es momento de tener fortaleza para continuar…

Hoy mismo (a pesar de las restricciones existentes) debemos formularnos precisamente esa pregunta, no esperar que se levante las restricciones. Se avizora un retroceso en la economía de los países y el nuestro no será la excepción, siendo por ello que las empresas deberán adecuarse a las nuevas condiciones del mercado: menor demanda y precio (no en todos los sectores) con mayor nivel de servicio. Ante ese escenario, las empresas deben prepararse para afrontar estas condiciones que cada vez serán más duras.

¿Cómo hacerlo?

1) Evaluar el impacto que está teniendo en la empresa este tiempo de inacción del mercado, verificar la cadena de suministros, tomar contacto con los clientes (confirmar su nivel de stocks actual y enfatizar su necesidad proyectada), gestionar y controlar el stress financiero que podría tener la empresa aprovechando los incentivos y prerrogativas existentes además, de organizar el núcleo operativo referida a su Core Business.

2) Cuidar la liquidez, protegiendo no solo a sus colaboradores (1) sino también a sus clientes (otorgándoles crédito por un plazo que se ajuste a la realidad de la empresa), también es importante cuidar a los proveedores por cuanto, en tiempos difíciles (como los actuales) es imperioso tener alianzas con ellos, por último cuidar de no tomar deuda financiera que implique incrementar de manera importante el nivel de endeudamiento, para ello se deberá monitorear los ratios, cobertura de intereses (2) y grado de propiedad (3). Además, se debe ser consciente que en el mercado existen un gran número de alternativas de endeudamiento (una de ella puede ser utilizando el fideicomiso de flujos), sin embargo, se deberá elegir aquella que se adecue a las características propias de la empresa.

3) Responder con claridad, ¿Cómo está la empresa? Para ello se deberá de analizar el negocio, su entorno y reconocer a los stakeholders, estos últimos son aquellas personas, grupos o entidades que tienen intereses de cualquier tipo en su empresa y se ven afectados por las decisiones que en ella se den, pudiendo ser esos intereses directos o indirectos. Al momento de analizar el negocio deberá tenerse presente además, que las condiciones del mercado están en proceso de cambio, por tanto, deberá enfocarse en el corto con una visión mediano plazo, esto último es muy importante por cuanto la organización al principio deberá prepararse a superar la crisis para luego de manera paulatina deberá transformarse para aprovechar las nuevas oportunidades que se presentarán además, copar aquellas participaciones de mercado que dejan las empresas desplazadas por el mercado por su inacción o males decisiones. Una vez que se estudiado el presente y futuro del negocio ahora corresponde analizar la estructura de la empresa. ¿Es viable la cobranza? ¿Cuál es el nivel de cobranza para no interrumpir la operación? Asimismo, verificar el nivel de endeudamiento, confirmar si los plazos y compromisos de pago concuerdan con el flujo de caja que se está proyectando, conocer su costo de endeudamiento, esto último con el fin de comprarlo al momento de negociar un nuevo endeudamiento o refinanciar una deuda ya existente.

4) Pensar ya en el día después… Este punto lo desarrollaré en el siguiente artículo que será publicado la próxima semana.

De tener alguna duda o requerir mayor información por favor me lo comunican a mi correo electrónico que aparece en el documento.

Gracias y éxitos¡¡¡

(1). Hoy es el momento de demostrar nuestro compromiso con los Colaboradores pero sin poner el riesgo la continuidad de la empresa

(2) Se calcula dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos (UAII o EBIT) entre los intereses

(3) Se calcula dividiendo el Patrimonio entre el total de Activo