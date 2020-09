Por José Ruidías Rojas, Profesor de Pacífico Business School

Ser testigos de una noticia tan dura cómo la muerte de 13 jóvenes en una discoteca debido a una falencia generalizada de nuestras instituciones y de nosotros mismos, no hace más que develarnos sin ningún reparo de cómo hemos llegado a configurar una sociedad que en su conjunto vive al margen de la ley. Echar más leña al fuego y buscar culpables no sirve de mucho, sino pensar cómo podemos salir de esta situación y no gastar todo el tiempo en quejarnos de vivir en un país qué está perdiendo la guerra contra varios enemigos invisibles: informalidad, pobre educación y por supuesto, el coronavirus.

El Gobierno está tratando de mitigar los efectos de la pandemia con medidas como el reforzamiento de equipamiento médico, mayor disposición de pruebas serológicas, restricciones más estrictas, etc. Todas estas medidas pueden ser consideradas muy racionales, pero nos damos cuenta de que son planteamientos poco proactivos y que, en suma, son considerados como un fracaso por muchos. Si queremos ayudar a que esto cambie, necesitamos que el Gobierno tenga una mayor apertura para utilizar otro tipo de estrategias, como las de carácter emocional.

Así, se podría activar una estrategia cohesionada de comunicación persuasiva hacia toda la población, que utilice herramientas conductuales para modificar el comportamiento y la interacción de las personas. Si 15 de los 23 intervenidos en la tragedia de la noche del pasado sábado en la discoteca de Los Olivos, estuvieron contagiados, quiere decir que a muchos no les importa lo que ha planteado el Gobierno hasta la fecha y que el camino racional de establecer leyes más duras o cuarentenas más largas ha perdido completamente su efecto disuasivo. Si a esto le sumamos que, según el INEI, el trimestre móvil de abril-mayo-junio del presente año, ha experimentado la peor caída trimestral en términos de nuestra economía moderna y que se han perdido alrededor de 2.7 millones de empleos, debería encenderse un gran indicador que le avise al Gobierno, de que las cosas no se están haciendo bien.

¿Qué podemos hacer? En su famoso libro “Pensar rápido, pensar despacio”, el padre de la economía conductual Daniel Kahneman, describe una serie de sesgos cognitivos que causan malas decisiones en las personas y que podrían explicar milimétricamente lo que está pasando en nuestro país. Por ejemplo, el sesgo de la “regresión a la media” indica que tendemos a pensar que el resultado de nuestras decisiones se va a parecer mucho al resultado de las decisiones de quienes consideramos como parte de nuestro entorno cercano, es decir si en mi grupo familiar o de amigos hay pocos contagiados o fallecidos, tiendo a pensar que no me voy a contagiar o morir.

Esta dramática situación nos obliga a demandar ese mismo nivel de emergencia para plantear acciones eficaces basadas en la psicología, lo cual significa utilizar tácticas comunicacionales de persuasión, que incluyan la mayor cantidad de componentes emocionales para influir en las decisiones de la población y que ayuden a reducir el impacto de los contagios; utilizar casos emblemáticos de personajes reconocidos que han sido afectados y qué han contagiado a sus familias, o que han tenido alguna triste pérdida, con un mensaje de exhortación al cuidado individual que debería tener toda la población, podría ser una de las rutas.

Si no actuamos pronto, vamos a seguir viendo estos incidentes, no solo de personas que se mueren por efectos directos de la enfermedad, sino por incumplir las leyes establecidas y el Perú será tristemente recordado por haber sido el país que tuvo peores resultados en el control de la pandemia.