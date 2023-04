Desde tiempos inmemorables, las promociones y descuentos han sido uno de los principales mecanismos para atraer clientes, tanto entre los fabricantes de productos de consumo masivo (CPG ) como en los comercios minoristas (retail). Con ello consiguen ventajas competitivas, mejoran la notoriedad de las marcas y aumentan las ventas.

En un contexto de inflación global y efectos financieros pos-pandémicos, los minoristas y CPG necesitan encontrar formas de minimizar sus gastos para mantener su rentabilidad y encontrar un equilibrio entre el aumento de las ventas a través de promociones y el crecimiento orgánico de sus ventas basales (sin descuentos).

Al sector comercio peruano no le ha ido mal en el 2022, pero debe prepararse para un 2023 complicado. Según el Informe Técnico de Producción Nacional emitido por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), la industria del comercio en general creció un 3.26% el año pasado. La venta al por mayor fue de 3.48% gracias a las mejores ventas de productos farmacéuticos, medicinales, del cuidado personal y del hogar. Mientras que la venta al por menor, el alza fue de 2.41% debido a mayores ventas de alimentos, bebidas, vestuarios y tabaco; la exoneración de impuestos para la canasta básica familiar y la inversión en mejoras tecnológicas.

El informe también establece que las ventas de ciertos sectores de tiendas por departamento y supermercados tuvieron un aumento significativo en respuesta a una serie de campañas publicitarias y promociones, entre ellas los Cyber Days, Black Friday y el día del shopping. Estas ofertas incluyeron descuentos, envíos gratuitos por compras con tarjetas de crédito y otros incentivos.

De cara a este 2023 se requiere un adecuado manejo de las promociones, midiendo sus impactos y resultados en tiempo real para lograr que estas aporten a una mejor rentabilidad y permitan atraer clientes sin lastimar los márgenes.

¿Cómo lograr descuentos eficientes?

Según nuestros estudios, la gran mayoría de empresas de consumo masivo locales siguen utilizando soluciones basadas en programas computacionales de “hojas de cálculo” para hacer el seguimiento de las promociones. Esto genera una desconexión entre el personal de gestión en los puntos de venta y los procesos que se ejecutan en las oficinas centrales. Los resultados se analizan cuando la campaña promocional terminó y sin tener certeza de su efectividad real. De hecho, según diversas consultoras, cerca del 55% de las campañas no generan un retorno positivo para las empresas de consumo masivo.

La solución a este dolor reside en el uso de algoritmos avanzados que son capaces de identificar y priorizar oportunidades en tiempo real, lo que permitirá una toma de decisiones más eficiente y precisa. Las herramientas de Machine Learning de última generación pueden analizar datos de ventas y detectar promociones de alto o bajo desempeño con el objetivo de generar planes de acción inmediatos y concretos para mejorar las promociones en tiempo real.

Nuestra experiencia ha demostrado que las empresas que adoptan este tipo de tecnologías aumentan sus ventas hasta un 5% al mejorar la disponibilidad de los productos en las góndolas. Además del uso de tecnología, la nueva metodología de trabajo impacta positivamente incrementando hasta un 30% la productividad de los equipos.

Para lograr un desempeño promocional óptimo en los canales físico y digital, es necesario planear, ejecutar y medir durante todo el proceso para detectar a tiempo cualquier desviación o inconsistencia. Ese monitoreo constante, acompañado de algoritmos avanzados, permiten incorporar acciones correctivas y ajustes en la estrategia para mejorar el resultado de la campaña. La tecnología está transformando la forma en que las empresas de Retail y CPG elaboran sus promociones, transformándose en un aliado estratégico en la optimización y automatización de procesos.

Dentro de nuestra metodología de trabajo, creemos necesario considerar una variedad de estrategias: como los productos de promoción especiales, la implementación de tecnología de la información para la optimización de los planes de promoción, la planificación a largo plazo de los programas de incentivos para los clientes, entre muchos otros. Aplicando estas estrategias, la rentabilidad de las promociones puede aumentar hasta un 31%.

Unificar criterios de análisis es un reto, pero desde una perspectiva estratégica, es posible optimizar el desempeño de una organización a través de un modelo matemático respaldado por una solución tecnológica efectiva. De este modo los equipos de trabajo hablarán el mismo idioma, trabajaran en una sola plataforma y contarán con información precisa para realizar ajustes y correcciones en el menor tiempo posible.

Existen diversas formas de aumentar la rentabilidad de las promociones comerciales. Un buen punto de partida es comprender la necesidad de una buena presencia en el anaquel. Se debe estar presente en el lugar correcto, con el stock adecuado y el precio idóneo. Esto contribuye a mejorar la performance del equipo comercial y promover la lealtad de los clientes. Una vez más, manejar la data en tiempo real lo permite.

Otro ingrediente que usamos para mejorar la rentabilidad de las promociones comerciales es la colaboración promocional con los retailers. Esto implica la negociación de condiciones más favorables para el emisor de la promoción, tales como descuentos, condiciones de pago, promoción de productos y otros incentivos. Esta colaboración puede aumentar la eficiencia de la promoción hasta un 60%.

En resumen, el éxito del negocio depende en gran medida del éxito de las promociones comerciales. Las empresas deben estar conscientes de la importancia de la colaboración promocional con los retailers para mejorar su rentabilidad y aumentar sus ventas. Además, la adopción de una solución tecnológica efectiva es más que simplemente adoptar la tecnología; se trata de implementar una metodología de trabajo que les permita tomar decisiones informadas basadas en datos para mejorar el desempeño de sus promociones y obtener resultados óptimos.

Finalmente, no toda promoción debería ejecutarse para la búsqueda del aumento de ventas (sell out), o bien de compras (llamado sell in), sin que antes tengamos plena conciencia de que efectivamente somos capaces de ejecutar y analizar con excelencia el desempeño de ésta, en caso, obviamente, de que queramos realizarla de forma rentable y sostenible.