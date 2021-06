Asesor de riesgo de crédito

Mucho se ha escrito sobre Compliance, pero también existe mucha confusión no sólo en el significado del término sino, más importante, en su aplicación o implementación para hacer a las organizaciones más eficientes.

Dentro de las prácticas de Buen Gobierno Corporativo (BGC), el Compliance es una de ellas, quizá la más importante y útil.

Es necesario aclarar que no se debe confundir con Cumplimiento Normativo ni con medidas u órganos de control.

El primer término se interpreta con cumplir con las normas establecidas por una autoridad, normas externas que deben cumplirse, pero estas no son las mandantes ni las únicas para la gestión del BGC; la actitud forense, o la sanción por no cumplir o por cometer una mala práctica, es dañina; se confunde con “y si no lo hago, qué me pasa’”; no permite que fluyan los procesos ni que los responsables se preparen para cumplir.

No es únicamente el cumplimiento de la ley o de un código de ética; si se prefiere en términos más prácticos: es una gestión empresarial acorde con las normas y procedimientos bien establecidos, pero esencialmente son los internos, los propios de cada organización. En el fondo, el cumplimiento de estos garantiza el cumplimiento de las disposiciones legales o externas.

Por tanto, el Compliance requiere más que un cumplimiento normativo; “El Compliance consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una organización, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumplan con el marco normativo aplicable (nacional, internacional o interno)”, que asegure una gestión eficiente y sin contingencias peligrosas.

Compliance, en la práctica, es un camino, es una herramienta o metodología interna de trabajo, y para que sea eficaz en administrar políticas preventivas que establezcan marcos de comportamiento que influyan en la conducta de las personas y de las organizaciones y sus directivos.

En palabras del vicepresidente del World Compliance Association: “El reto real es convencer a los propietarios de las empresas que es más eficiente tener conductas éticas que lo contrario”. Un programa de cumplimiento no es tener un código de ética muy lindo para colocar en la página web, ni basta con tener el ISO 37001.

Por el contrario, un programa de cumplimiento es integrar medidas de prevención de contingencias (riesgos) en todos los procesos, dar seguimiento, destinar recursos para prevenir.

Entender su alcance es crítico. Si esto no se logra desde el principio, de nada sirve. En este concepto se incluyen dos principios muy valiosos que es necesario resaltar:

i) debe estar muy bien interiorizado en los directivos

ii) debe implementarse mediante políticas y procedimientos preventivos de la aparición de malas prácticas o malas conductas en los procesos de las organizaciones.