Hay algunas verdades difíciles que vale la pena abordar cuando se trata de la pandemia del Covid-19.

Primero, la vida puede no volver completamente a la normalidad hasta que se desarrolle una vacuna efectiva, se fabrique en grandes cantidades y se distribuya en todo el mundo. Cualquier cosa menos a una reapertura cautelosa de las economías probablemente conducirá a brotes significativos de una segunda ola y un distanciamiento social renovado. No hay sustituto para la inmunidad colectiva.

En segundo lugar, a pesar de los recientes avances científicos y los esfuerzos heroicos para acelerar las vacunas al mercado, el plazo de 12 a 18 meses al que los funcionarios de salud pública siguen refiriéndose es una aspiración más que una certeza.

Las empresas privadas y los laboratorios gubernamentales están apurando a los candidatos a vacunas hacia los ensayos, pero no hay garantía de que demuestren ser seguros, efectivos y fácilmente escalables. El mundo simplemente no ha realizado el tipo de inversiones a largo plazo necesario para tener lista una vacuna en una pandemia.

El financiamiento de emergencia, el trabajo duro y el ingenio podrían resultar en una vacuna relativamente rápida. Pero la magnitud de la incertidumbre en ese resultado y el número de muertes que aumentará incluso en el mejor de los casos sugiere la necesidad de una intervención mucho más ambiciosa.

Hacer vacunas es difícil y costoso en el mejor de los casos. Por lo general, lleva años llevar un candidato al mercado. Además de la dificultad científica, las vacunas deben eliminar una barra de seguridad excepcionalmente alta: a diferencia de casi cualquier otro tratamiento, se administran a personas sanas en grandes cantidades.

Cualquier efecto secundario significativo puede tener consecuencias desastrosas, y se requieren pruebas largas y cuidadosas para evitar daños. Según una estimación, obtener una sola vacuna epidémica para enfermedades infecciosas desde la etapa preclínica hasta las pruebas a gran escala cuesta entre US$ 319 millones y US$ 469 millones.

Estos costos y riesgos se elevan aún más en una pandemia, porque no hay tiempo para el proceso prolongado y cauteloso habitual. Los investigadores todavía están tratando de averiguar qué animales usar para probar posibles vacunas, por ejemplo, pero las pruebas preclínicas, la selección de dosis y los ensayos en humanos se están llevando a cabo a gran velocidad en docenas de laboratorios.

Eso aumenta las posibilidades de errores que pueden no detectarse hasta más tarde. Para tener algo disponible en un plazo razonable, la capacidad de fabricación deberá construirse antes de que se confirme la eficacia y la seguridad. Del otro lado de este proceso enormemente costoso se avecina una serie de abyectas fallas del mercado.

Los largos periodos de vacunación significan que las epidemias a menudo desaparecen, sin dejar demanda para el producto. Eso es poco probable en este caso, pero las compañías que se lanzaron al desafío de desarrollar vacunas contra el SARS y el Zika vieron que el compromiso y los fondos se agotaban y su trabajo languidecía.

En un testimonio ante el Congreso en marzo , Peter Hotez, un investigador con sede en Texas, describió la imposibilidad de encontrar fondos públicos o privados para llevar una prometedora vacuna contra el SARS a los ensayos una vez que se detuvo la transmisión de la enfermedad. No estaba solo y, como resultado, el mundo carece de información valiosa sobre una vacuna para un coronavirus similar.

Incluso si una vacuna efectiva surge a tiempo, no hay garantía de recuperar los costos, y mucho menos ganar dinero. En muchos casos, las enfermedades infecciosas surgen en países en desarrollo con capacidad limitada de pago.

El Covid-19 es una rara excepción que también está devastando a las naciones más ricas. Pero eso no garantiza una ganancia. El parlamento de Alemania extendió recientemente poderes que permiten al gobierno suspender los derechos de patente en respuesta a la crisis; la legislación de emergencia en Canadá permite lo mismo. Si a las naciones no les gusta el precio de una vacuna o no hay suficientes cantidades disponibles, simplemente lo harán por sí mismas.

Es alentador que incluso en este contexto desafiante, ya hay más de una docena de vacunas candidatas en desarrollo. Esa variedad debería aumentar las posibilidades de al menos un éxito. Sin embargo, pocos participantes han desarrollado con éxito y escalado globalmente una vacuna, y ninguno lo ha hecho para un nuevo patógeno dentro de los 18 meses.

El mundo necesita un esfuerzo mucho más sofisticado para crear incentivos y mantener a las empresas invirtiendo frente a un riesgo significativo.

Un paso esencial en esa dirección es ofrecer un premio importante, o mejor aún, una orden de compra generosa y garantizada, para una vacuna Covid-19 que cumpla con estándares razonables de eficacia y seguridad.

Un pago garantizado ayuda a reducir las preocupaciones sobre la incautación de la propiedad intelectual y la viabilidad comercial. Se han sugerido y ofrecido varios premios en el pasado, pero los grandes problemas requieren mayores incentivos.

El Centro para el Desarrollo Global (CDG) publicó recientemente un informe reflexivo que señala que también debe haber recompensas por opciones mejores y más lentas que promueven la ciencia. Esto alentaría una inversión sostenida y una cobertura contra el fracaso de la última etapa.

Cualquier premio también debe incluir una evaluación de valor: cuanto más segura y mejor sea la vacuna, mayor será el premio. Idealmente, este sería un esfuerzo internacional, que aumentaría el tamaño y la sostenibilidad de los premios y al mismo tiempo reduciría la carga financiera.

Sin embargo, llegar a una vacuna viable es solo el primer paso. La fabricación y la distribución requerirán otro esfuerzo internacional coordinado y de código abierto. Crear una capacidad de fabricación sustancial para varios candidatos que utilizan tecnologías diferentes y, a veces, novedosas, algunas de las cuales probablemente serán fracasos, será un esfuerzo enormemente costoso. Elegir al ganador equivocado o esperar demasiado tendrá consecuencias inaceptables. Es la definición de un proyecto a escala global y un bien público.

Dejar la fabricación a países o empresas individuales probablemente provocará escasez y distribución desigual. Es muy fácil imaginar que las naciones más ricas vacunen ampliamente en su población mientras los países más pobres con mayores necesidades y sistemas de salud más débiles esperan. Una inversión coordinada considerable tanto en la adaptación de la capacidad de fabricación existente como en la creación de nuevas líneas resolverá parte del problema. El informe de CDG sugiere que los premios estén condicionados a la provisión de licencias de bajo costo para países de bajos ingresos.

Estas medidas deben implementarse lo antes posible, lo que sea para llevar una vacuna al mercado más rápido. También habría un beneficio a largo plazo; el apoyo colectivo para las vacunas Covid-19 podría servir como base para una mejor preparación de la enfermedad a largo plazo.

El mundo necesita un sistema de financiación que desempeñe un papel constante desde el descubrimiento hasta la fabricación y la asignación. En la crisis actual, grupos como la Organización Mundial de la Salud y la Coalición para las innovaciones en preparación para epidemias podrían administrar estos programas y ponerlos en funcionamiento rápidamente.

A largo plazo, se debe crear una nueva agencia global para dedicar la atención y la financiación que necesita este tema. Una organización más establecida y un sistema de premios permanente deberían crear una demanda lo suficientemente estable como para alentar a las empresas a invertir en enfermedades infecciosas como una propuesta comercial,

Tal sistema también crearía un mejor ambiente para las llamadas plataformas de vacunas, tecnologías que permiten la creación de vacunas para múltiples patógenos a través de la misma fórmula básica. Los enfoques más nuevos, como las vacunas de ARNm en desarrollo por Moderna Therapeutics Inc., ofrecen el potencial de respuestas más rápidas que las que fueron posibles en epidemias anteriores.

Pero estos esfuerzos aún no han sido probados, especialmente en condiciones de respuesta rápida. Es probable que se necesiten años de apoyo sostenido para obtener plataformas novedosas hasta el punto en que puedan entregar rápidamente vacunas seguras y eficaces.

Un nuevo paradigma de desarrollo de vacunas no aparecerá de la noche a la mañana. Pero la crisis actual es una oportunidad para comenzar con soluciones muy necesarias.

Max Nisen

Columnista de Bloomberg