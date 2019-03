ComexPerú: Sunat vs economía infomal

Semanario de ComexPerú



En nuestro país, la administración tributaria tiene una imagen bastante negativa para el común denominador de los ciudadanos. Así, se le conoce como fiscalizadora, sancionadora, burocrática, poco amigable, inentendible, entre otros adjetivos similares. Lo cierto es que a nadie le gusta pasar por la vorágine de complicaciones que implica pagar impuestos en el país, pero debemos tener en cuenta que los ingresos tributarios representan un 87% de los ingresos totales del Gobierno, por lo que la recaudación es clave para que el país siga creciendo y generando desarrollo y bienestar. Y esta tarea nos compete a todos.

Independientemente de eso, hoy buena parte del trabajo está en cancha de la Sunat. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Perú es el sétimo país de Latinoamérica con mayor nivel de empleo informal[1] y el peor ubicado dentro de la Alianza del Pacífico. Una economía con un 70% de informalidad es alarmante e insostenible, y la administración tributaria es en parte responsable de ello. Si bien no dudamos de que enfrentar la informalidad es un trabajo integral que requiere la atención de varios actores del Estado, el reto de la Sunat debiera ser, de alguna manera, facilitar la tributación y acercarse mucho más al ciudadano con una propuesta amigable, transparente y sencilla para el pago de impuestos, sobre todo para las micro y pequeñas empresas, que muchas veces no tienen el dinero suficiente para contratar contadores o tributaristas que los ayuden con la organización, declaraciones y pagos; y extender esta simplificación también a las medianas y grandes empresas, que hoy pueden tardar varios días en preparar y enviar un libro electrónico o solucionar contingencias en comprobantes de pago.

OIT: “MAKE IT EASY AND SIMPLE”

De acuerdo con la OIT, la clave para enfrentar la informalidad es tener sistemas sencillos y simples, y si bien aún estamos bastante lejos de lograrlo, podemos decir con confianza que la Sunat ya inició este camino.

Por un lado, estamos en pleno proceso de transformación digital, lo que ha requerido grandes esfuerzos tanto de la administración tributaria como del sector privado. La masificación del Proyecto de Comprobantes de Pago Electrónico, si bien puede representar a corto plazo una inversión importante en horas hombre y recursos monetarios para las empresas (además de varios dolores de cabeza), a largo plazo apuntaría justamente a facilitar el pago de impuestos. ¿Se imaginan que cada mes les llegue un mensaje o correo electrónico indicando que lo que deben pagar por concepto de impuestos a Sunat es de “x” soles y que pueden hacerlo desde la comodidad de su celular?.

Por otro lado, son varios los proyectos internos que tiene la Sunat para este año y que, con ayuda de las tecnologías de la información y softwares de inteligencia artificial, buscarían justamente mejorar la relación con los contribuyentes. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el uso de sistemas de gestión de información, que comenzarán a identificar gastos que no debieran ser deducibles o incrementos patrimoniales inusuales, para afinar un poco el trabajo de fiscalización. Asimismo, tenemos la introducción del ChatBot Sofía, para brindar información precisa a los contribuyentes. De otro lado, la utilización de una “cuenta única” para las transacciones y la elaboración de una nueva web enfocada en la experiencia del usuario. Estas son solo algunas de las cosas que vienen en el corto y mediano plazo, sin mencionar otras más actualmente en desarrollo.

Aunque todavía no se ven muy de cerca los beneficios de estas nuevas herramientas, es cuestión de tiempo para que la transformación digital comience a dar frutos, sobre todo en el área de declaraciones y fiscalizaciones. No cabe duda de que el trabajo por delante es grande y el reto de traer a la formalidad a un 70% de la economía que hoy está en la sombra es ambicioso, pero alguien tiene que hacerlo. Nos quedamos con una frase que creemos debería ser el norte de nuestra administración tributaria: “make it easy and simple”. Hagamos que la tributación sea sencilla y simple, y seguro así lograremos, poco a poco, ampliar la base de contribuyentes que empujan cada día la economía y el crecimiento de nuestro país.