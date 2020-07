Gerente General de Merco en Perú

Recientemente leí un libro, " Empleados comprometidos, empresas eficaces”; si cambiamos el término empleados por colaboradores y eficacia por eficiencia podemos llegar a reflexiones muy relevantes en la situación actual de la nueva normalidad

Colaboradores comprometidos

La nueva normalidad nos trae nuevos retos uno de ellos es tener colaboradores no solo satisfechos sino comprometidos con la empresa, convirtiéndose en nuestros principales marketeros y difusores de los logros de la misma. Si la empresa vio al colaborador, a principios de año y hasta la fecha, como un aliado estratégico y no solo un simple costo fijo y lo involucró en sus decisiones, dejo que se exprese libremente y tomó acciones pensando en su bienestar y no solo en el de los accionistas tenemos un buen punto de partida.

La reputación interna de la empresa la definen sus colaboradores quienes cuando pueden expresarse sin temores comunican a los otros stakeholderes de la empresa su grado de compromiso con la misma.

Eficacia vs Eficiencia

Para muchas empresas lo importante es que los colaboradores lleguen a sus objetivos y la escala de compensaciones está en función de este parámetro llámase sueldo variable, bonos u otros conceptos. Pocas empresas monitorean y recompensan al colaborador en la forma como llegó al objetivo, en la nueva normalidad el cómo se llegó al objetivo debería tener igual peso que el cumplimiento del mismo se debe buscar la eficiencia adicional a la eficacia. El cumplir adecuadamente una función debe considerar la forma en que se llegó a los objetivos sin poner en primer lugar el dicho que el fin justifica los medios.

La Gestión del Talento Humano en la Nueva Normalidad

Gestionar el talento humano en la nueva normalidad implica muchas variables:

1. Conocer la nueva normalidad

2. Conocer las expectativas de nuestros colaboradores

3. Evaluar las formas de trabajo para nuestros colaboradores

4. Lograr el compromiso de los colaboradores

5. Incrementar nuestra Reputación Interna mediante nuestras acciones con los colaboradores.

El fin de la mayoría de las empresas se resume en Profitability, y esta se obtiene mediante mayores ventas a nuestros clientes externos. La universidad de Harvard desarrolló décadas atrás el modelo de negocio: “Cadena de Servicio-Utilidades”

La cadena servicio-utilidades, establece una relación directamente proporcional entre las utilidades conseguidas y la satisfacción del colaborador, en otras palabras no nos olvidemos que también en esta nueva normalidad nuestro colaborador sigue siendo la pieza clave para obtener las utilidades deseadas.