Profesor asociado de ESAN.

La Comisión de Economía del Congreso ha propuesto que los afiliados de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) pasen a un sistema único, integrado y manejado por el Estado. Es una propuesta que recoge los lineamientos de la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) y que no es requisito fundamental para ser miembros del grupo de países en mención. Colombia está por integrar el grupo y no ha seguido la propuesta previsional de la OCDE. Chile es parte del grupo de países que coordinan políticas económicas y sociales y solo tiene AFP.

En Chile no existe un Organismo de Normalización Previsional (ONP) y, por tanto, no hay una integración del sistema previsional. El Estado interviene de manera mínima. Si bien existen ciertos descontentos en el sistema chileno, el Estado solo interviene en las pensiones solidarias para mejorar la jubilación de los estratos vulnerables de la población. Hay espacio para mejorar el sistema previsional privado, donde las comisiones y tasas de reemplazo son las principales variables para garantizar una pensión digna, que sea el fruto del esfuerzo del ciudadano. Sin embargo, el mecanismo que plantea nuestro Congreso no conduciría, necesariamente, a reducir las comisiones y aumentar las tasas de reemplazo.

La tasa de reemplazo es el porcentaje del salario de jubilación como ratio de su salario actual. Mientras más alta es, garantiza el éxito del sistema previsional privado y refleja un resultado justo para un trabajador que recibirá una pensión digna. Lo ideal es realizar reformas que coadyuven a bajar la comisión y elevar la tasa de reemplazo. La cobertura también es otro elemento importante que puede influir en las variables anteriores. La cobertura del Perú es una de las más bajas de la región latinoamericana, debido a un problema de informalidad y rigideces del mercado laboral.

La propuesta de integración de la Comisión de Economía del Congreso deja ciertas dudas en su ejecución. No hay un reglamento detrás de la propuesta y una simulación sobre el efecto en comisiones y tasas de reemplazo. No existe una conexión entre la integración de los sistemas de pensiones y la reducción de comisión y el incremento de la tasa de reemplazo. Quizás el sistema propuesto puede asegurar una pensión mínima universal, pero se necesita verificar si ello iría en detrimento de las finanzas públicas.

Es evidente que el Estado peruano no es un buen gestor, lo hemos verificado en muchos episodios de ejecución de inversión y compras sobrevaloradas. En estos momentos, se requiere acelerar la inversión pública para la recuperación del producto, pero el Estado no lo puede plasmar en la nueva realidad. Un Estado sin experiencia, capital humano ni tecnología no permitirá agilizar las inversiones. En la bolsa de valores, las horas son cruciales. Si el Estado no tiene el expertise, se pueden deteriorar los fondos previsionales y afectar negativamente la tasa de reemplazo.

En conclusión, nada garantiza que la propuesta de la comisión de economía en materia previsional conlleve a un resultado idóneo, tanto para los afiliados como para las deterioradas cuentas fiscales del Gobierno central.