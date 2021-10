Director Ejecutivo de la agencia de marketing SHOCK

En el mejor orden de las cosas, debemos tener claro que la red social Facebook se seguirá llamando de la misma forma. Lo que ha cambiado es el nombre de la compañía que pasa de llamarse Facebook a Meta que viene del concepto “Metaverso” que no existe como definición en la RAE, pero que es el salto a digitalizar realmente nuestras vidas al 100%.

Contextualizando, este anuncio de Mark Zuckerberg en el evento “Facebook Connect 2021″ se da en el momento de mayor crisis reputacional de la compañía, donde se puso al descubierto los conocidos “Facebook papers” donde queda en evidencia que no se castiga totalmente la incitación al odio entre otros aspectos negativos para lograr optimizar los resultados del negocio. Todo esto ha sido confirmado por el ex gerente de producción de la empresa, afectando hasta el valor de la compañía en la bolsa de valores de NY reduciéndose en 10% a raíz de estas publicaciones por el Wall Street Journal. Sumado a ello, el “apagón” de redes sociales que tuvo hace poco y que según cálculos le costó US$ 50,000 millones de dólares en pérdida.

Desde el punto de vista de la empresa, se sustenta que el cambio se debe a que anteriormente cuando ha sucedido algo con Whatsapp, Instagram, etc, siempre Facebook ha resultado ser la culpable. Además, de haber sido el nombre de la empresa, también era el nombre de la red social. Afectando de esta forma e innecesariamente a la red social; es exactamente lo mismo que hizo Google al llamar a la empresa central Alphabet. Pensando ahora desde el punto de vista del “branding”, una marca puede limitarte o mostrar todo tu potencial, dependiendo en qué lado estés, tendrás que moverte o quedarte y capitalizar lo que tienes.

El Metaverso es el siguiente paso, de interactuar sin importar el dispositivo, siendo la multiplataforma que como negocio consolida todo el grupo Meta (Whatsapp, Instagram, Facebook, Messenger y Oculus) integrándolos con agregados tecnológicos para generar mayor impacto e ingresos a la compañía. Si lo analizamos a nivel de negocio, lo que ha hecho es plantear un camino que sigue la misma misión corporativa de “Mantener juntas a las personas” redefiniendo la manera en que vivimos el mundo físico para dar paso a un mundo digital mejorado, claro, siendo el primero en anunciarlo antes que sus competidores para estar un paso adelante. Si queremos asociarlo a algún esfuerzo anterior de Facebook, podemos destacar la alianza que logró con RayBan hace menos de un mes donde sus lentes tienen la posibilidad de captar el punto de vista del usuario (con cámaras y sensores) para luego alimentar de contenido la red social; esto es sólo el inicio de una gran intención.

Hay que entender que esta propuesta es consecuencia de la evolución del internet, que desde un inicio se ha basado en mostrar información y que ha cambiado al día de hoy en recibirla como agregado constante. De esta forma, bajo una apariencia de vivir en un videojuego, Metaverso será el espacio donde tendrás tu propio avatar como sucedió en “second life”, por cierto, fue un proyecto que no tuvo mucho éxito. Quizás el 2003 no haya sido el momento adecuado para lanzarlo. Si queremos entenderlo con algo que hayamos vivido hace poco, sería como aquel cumpleaños que celebraste en una videollamada grupal de Messenger durante pandemia, pero en este caso, todos los participantes serían avatares en un espacio en común y con mucha mayor interactividad. Todo esto no puede lograrse sin insumos tecnológicos que complementen la experiencia. Se utilizarán cascos de realidad virtual y gafas de realidad aumentada. También se habló en el evento del “Project Cambria” que se basa en el uso de sensores oculares, de expresiones faciales y corporales. La experiencia en este negocio la tiene una sub-marca de Meta conocida como Oculus y que quizás es la que aún no tiene mucha fama, pero lleva años comercialmente activa. Podrías encontrarte espontáneamente con alguien en el Metaverso, cuando en realidad estás en la sala de tu casa, pero la clave de todo es que lo sientas de verdad. ¿Te hace recordar a la serie “Black Mirror” de Netflix? No es vano que las series se basen en proyectos, ideas y quizás pilotos de propuestas que se van a llevar a cabo.

Actualmente su lanzamiento no tiene fecha fija, pero se sabe que va a ser de acceso gratuito y por internet. Al día de hoy, se han destinado US$ 150 millones de dólares para la investigación de su desarrollo que será en los próximos 10 años. Podemos pensar que Metaverso es la etapa que viene luego del internet móvil, si consideramos que nuestras interacciones diarias son el 50% digital, este se convierte en un integrador y amplificador de las mismas. Hoy se habla mucho del negocio de los NFTs y este contexto paralelo abre las puertas para el blockchain y su comercialización dándole la fuerza que necesita para estallar este nuevo mercado tokenizado.

Conforme pasa el tiempo, perdemos la capacidad de sorprendernos, muchas veces no recordamos si algo nos contaron, lo leímos en internet o fue en un whatsapp o en un periódico, pero con lo que nos quedamos es con el contenido en la mente. Entonces, si una plataforma quiere realmente sorprendernos, debe hacer algo completamente disruptivo y que nos exija querer más. Con Metaverso ya no sólo vas a ver la experiencia, estarás “en la experiencia”, encontrando en ese mundo virtual todo lo que no encuentras en el mundo real. Es como construir con inteligencia colectiva el mundo ideal donde quieres vivir.

Es aquí donde se abre una gran oportunidad para las marcas, debido a que Meta como grupo seguirá analizando las necesidades de las personas para ayudar a la segmentación que realicen los negocios, con esta “big data” puede ayudar a crecer cualquier marca y esta crear productos, servicios y experiencias en este mundo virtual paralelo. Pensando en negocios actuales y nuevos que existan sólo en este espacio. Es aquí donde debemos romper nuestros propios paradigmas de concepción de empresa, porque en el momento que esto se consolide, será como venderle a otro mundo. Si, paralelo y 100% digital, con las mismas personas, pero con otras necesidades. Si la gran lección de la pandemia fue digitalizar tu negocio y venderle al mundo, con Metaverso, tienes una gran oportunidad de evolucionar esa idea. Considerando que esta es la evolución del negocio de Meta, estemos seguros que van a invertir considerablemente en que esto se haga realidad (virtual).