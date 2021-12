Representante de Esperantra

El cáncer, la diabetes y las condiciones respiratorias crónicas representan la mitad de la carga por enfermedades del sistema de salud en el país. A pesar del esfuerzo presupuestario que eso supone para el Estado y para los pacientes, el acceso a tratamiento no es el que requiere la población, de hecho, durante la pandemia por la Covid-19, este fue el grupo más golpeado en términos de acceso, ya que el aislamiento obligatorio generó la interrupción de los servicios de salud.

Esta situación provocó que, en el caso del cáncer, a junio de 2020 se dejaran de atender más de 70 mil casos de pacientes oncológicos, cifra que es igual al número de nuevos casos que se diagnostica anualmente en el país. Esto quiere decir que dichas personas no tuvieron acceso al tratamiento y seguimiento que requerían, lo que genera avance en la enfermedad, desmejora la calidad de vida y hasta pudo haberlos llevado a la muerte.

Si bien en el 2021 se dieron muchos cambios con relación a la atención de los pacientes oncológicos en el país, como la promulgación de la Ley Nacional de Cáncer, que aspira a garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria para las personas con esta patología; aún queda mucho por hacer para lograr el acceso universal y equitativo a la salud de calidad que todos nos merecemos.

En primer lugar, es importante trabajar en educar a la población hacia una cultura de prevención, ya que, muchas veces, por falta de conocimiento las personas no asisten a los controles médicos periódicos y, además, no cuentan con la información necesaria para identificar las señales de que algo está mal con su salud. Esto no solo aporta a la detección temprana del cáncer, sino de todas las enfermedades.

Asimismo, es cada vez más indispensable permitir el ingreso de medicamentos oncológicos innovadores de calidad y, para ello, es necesario que se actualice el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME), se transparente el proceso y se recojan las necesidades de la población. Estas terapias no solo benefician a los pacientes, sino que, además, son más costoefectivas, lo que se traduce en ahorros para el sistema de salud, tal como están haciendo otros países de la región.

Además, se deben fortalecer los organismos del Ministerio de Salud (Minsa), como la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), a fin de permitir que realmente logre que la población tenga acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad.

Como representante de Esperantra, organización sin fines de lucro fundada con el propósito de contribuir en la reducción de la mortalidad por enfermedades no transmisibles mejorando la calidad de vida de los pacientes, soy consciente de que enumerar las mejoras necesarias puede resultar muy sencillo y que el principal desafío está en articular las soluciones; pero la clave para lograrlo está en la unión de todos los actores que conformamos el sector con la voluntad de llegar a los estándares internacionales en el mejor abordaje del cáncer.

Si todos trabajamos alineados y enfocados en las mismas prioridades, será posible unir fuerzas y desarrollar estrategias que se traduzcan en mejoras para los pacientes y sus familias. Lamentablemente, mientras más tiempo pasa, el riesgo es mayor. No esperemos para actuar, el momento es ahora, porque cuando nos referimos a pacientes, especialmente oncológicos, sí es un tema de vida o muerte y cada minuto cuenta.