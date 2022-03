Asociado Principal en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría

No cabe duda de que, en el Perú de hoy, las operaciones de reorganización de sociedades ya sean estas por fusión o escisión, constituyen un mecanismo importante para alcanzar diversos objetivos empresariales cuya determinación última varía según las necesidades de cada empresa. En cualquier escenario, lo que está claro es que estas operaciones tienen como objetivo la generación de eficiencias comerciales, económicas, financieras, tributarias u otras que de otra forma no podrían lograrse.

Tratándose de empresas que contratan con el Estado, existen algunos aspectos que deben ser necesariamente tomados en consideración para que la operación de reorganización societaria a ser implementada alcance el objetivo perseguido y no genere contingencias hasta entonces inexistentes, o que, existiendo, pudieran encontrase bajo control. Sin ánimo de agotar todos sus alcances o particularidades, en esta breve nota nos ocupamos de algunos de ellos.

En primer lugar, dada su condición de activo intangible de carácter esencial en el marco de las contrataciones con el Estado, es importante identificar la experiencia con que cuenta la empresa objeto de fusión o escisión con el fin de definir su situación en el marco del proceso de reorganización societaria. Al respecto, como ha señalado el Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado - OSCE en la Opinión No. 010-2013/DTN, “en una fusión resulta evidente que la experiencia es, efectivamente, transmitida a la sociedad resultante o absorbente, pues el patrimonio es transmitido en bloque y a título universal. Por el contrario, en la escisión el patrimonio se divide en bloques patrimoniales independientes para su trasmisión, lo cual implicaría determinar, en cada caso en particular, si dados los elementos transmitidos se estaría trasmitiendo o no la experiencia”. En aquellos casos en que la operación de reorganización societaria lleve consigo la escisión de algún bloque patrimonial, esto conlleva precisar en el acuerdo o pacto de escisión la experiencia a ser transferida.

Un segundo punto a tener en cuenta viene dado por la situación que se genera con aquellos contratos que se encuentren en ejecución a la fecha de entrada en vigencia de la operación de reorganización societaria. Esto, en la medida que, si bien la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado prohíbe, en principio, la cesión de posición contractual, sí admite dicha posibilidad, con carácter excepcional, cuando se produzcan fusiones o escisiones.

En estos casos, la Opinión No. 062-2021/DTN ha sido clara en señalar que “no es necesario contar con la conformidad o autorización de la parte cedida, lo que exime a la Entidad de cualquier responsabilidad respecto de la decisión de realizar fusiones o escisiones, así como de sus consecuencias”. No obstante, sí corresponde a la Entidad evaluar para cada caso en concreto y según las particularidades de cada prestación, las implicancias que podrían generarse a partir de una cesión de posición contractual, buscando preservar la contratación priorizando el cumplimiento de la finalidad pública, pero siempre que no se desnaturalice la contratación ni se afecte la integridad de la prestación. De presentarse alguno de estos supuestos, la Entidad se encontrará facultada a resolver válidamente el contrato.

Un tercer aspecto que considerar se encuentra vinculado con la posibilidad de incurrir en un impedimento para ser participante, postor, contratista o subcontratista como resultado de seguir una operación de reorganización societaria que involucre una empresa inhabilitada para contratar con el Estado. En este caso en particular deberá evitarse que la operación pueda constituir o considerarse como una continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de la persona impedida o inhabilitada, cuidándose -en todo caso- de no contar con integrantes que formen o hayan formado parte, en la fecha en que se cometió la infracción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en aquellos casos en que cuenten con un mismo objeto social.

Si bien es cierto que la configuración de cada impedimento debe revisarse caso por caso, es importante tener presente que los impedimentos comentados son claros en evidenciar una única voluntad legal relativa a no permitir que una persona jurídica utilice a otra como un medio para eludir la sanción de inhabilitación que le ha sido impuesta. En esa línea, conocer los alcances de cada impedimento constituye un elemento importante a la hora de definir la estructura que tendrá la empresa resultante y/o el proceso de reorganización societaria, ya que puede contaminar a la empresa formada por dicho proceso afectando la ejecución de contratos y la experiencia adquirida para futuras contrataciones.

Finalmente, en cuarto lugar, no podemos dejar de destacar la importancia de mantener actualizada la información consignada en el Registro Nacional de Proveedores – RNP, de manera que refleje siempre la realidad de las empresas involucradas en la operación que se hubiere llevado a cabo. Incumplir con dicha obligación de actualización puede conllevar, en un extremo, a que se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro a favor del postor ganador formado por la reorganización societaria como consecuencia de la pérdida de la vigencia de su RNP del postor ganador, en caso se detecte la falta de actualización antes de la suscripción del contrato con la Entidad.

No podemos dejar de destacar la relevancia que para muchas empresas representa la continuidad de sus relaciones comerciales con el Estado, ni la importancia de su participación para cada proceso en que intervienen. Precisamente por ello, la identificación y manejo de todos o algunos de estos aspectos en las operaciones de reorganización societaria constituye un elemento esencial para maximizar los beneficios derivados de dicha operación a la vez de contribuir a alcanzar el interés público que subyace a cada contrato con el Estado.