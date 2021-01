Gerente Comercial de Sodexo Beneficios e Incentivos

Es evidente que la tecnología ha sido esencial para enfrentar la pandemia. Esta se ha convertido en la solución para que muchos sectores no se detengan y otros obligatoriamente innoven. Tal es el caso de la educación, que resistió y tuvo que adaptarse a la virtualidad, las mismas que continuarán este 2021, pero, ahora con todo el know how que dejó el 2020.

Según Mercado Libre, la cuarentena potenció el crecimiento de la categoría de tecnología en más de 500%, y de acuerdo a las últimas tendencias de búsqueda de Google, las computadoras y accesorios crecieron un 157% en relación a octubre del 2019; cifras que sin duda incluyen la nueva demanda de la modalidad en línea de la educación.

En ese sentido, el bono por escolaridad para empresas privadas requiere de esa flexibilidad para atender las nuevas necesidades de los estudiantes y de los padres. Nada como elegir lo que haga falta como por ejemplo tablets, laptops, acceso al pago de matrículas o pensiones de colegios, entre otros gastos que se derivan del proceso de aprendizaje y que promuevan la educación.

Para este año, se tiene previsto otorgar nuevamente la bonificación escolar por un monto de S/ 400 para los trabajadores del sector público (Ley 31084) y de manera voluntaria para los del sector privado. Lo cierto, es que un bono de este tipo como beneficio al colaborador siempre ¡siempre! será valorado y más aún tras un año de golpe económico.

La modalidad de entrega, incluso puede ser otro beneficio, ya que el empleado es libre de coordinarla o negociarla con el trabajador. Además, es importante considerar que más allá de ser una ayuda en tiempos de pandemia, ofrecer este incentivo mejorará la relación con tu talento humano porque los estás apoyando para atender una necesidad personal y familiar, que finalmente repercutirá en un aumento de productividad y hasta en la reducción de rotación del personal.

El reto digital para la educación este 2021 continuará. Seguramente será el año en que se implemente la modalidad “blended” o mezclada, con clases presenciales y virtuales pero el giro que ha tomado este sector no volverá atrás, al igual que muchos otros. Por eso, como empresas debemos adaptarnos a las nuevas demandas del colaborador de hoy, en aras de contribuir a su calidad de vida.