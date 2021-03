Lizandro Rodríguez Frías Benza, Socio fundador de Omnia Solution

Los recientes resultados anunciados sobre el desempeño de las exportaciones agrícolas en el Perú durante el 2020 nos hacen reflexionar sobre las oportunidades que representan para las empresas dedicadas a la agroindustria para consolidarse y competir globalmente. Contar con una visión estratégica de negocios a futuro que contemple la transformación digital de la empresa agrícola en todas sus áreas será determinante para competir y liderar en este fascinante mundo de agronegocios.

Con importantes números obtenidos de las agroexportaciones a pesar de la pandemia en países como: Estados Unidos con US$ 2,672 millones, Países Bajos con US$ 1,126 millones, España con US$ 457 millones, Reino Unido con US$ 345 millones, Alemania con US$ 255 millones, Ecuador con US$ 234 millones y otros con US$ 2,431 millones del total exportado; como lo indica el gremio Comex. La innovación y la adopción de soluciones digitales jugarán un rol determinante para responder al exigente mercado internacional.

La calidad de nuestros productos y campos privilegiados han hecho del Perú uno de los principales líderes del sector agroindustrial en el mundo, distintivo que se ha ido fortaleciendo en los últimos años; donde las soluciones de gestión tecnológica han contribuido significativamente en la mejora de los procesos en el manejo del campo.

Las principales empresas agroexportadoras del mercado peruano han adoptado con éxito ERP de clase mundial cuyos beneficios obtenidos se han visto reflejados en una mejor gestión de los procesos productivos, administrativos y logísticos al digitalizarlos y obtener información en tiempo real única y confiable; data estratégica que les permite tomar decisiones acertadas vinculadas a la producción eficiente de una cosecha y la gestión de los procesos de transporte y distribución.

La evolución de las tecnologías Big Data y de analítica avanzada de datos están permitiendo gestionar volúmenes de datos hasta hace poco impensables, de forma mucho más eficiente y ágil. Definitivamente la agroindustria es uno de los sectores que está obteniendo múltiples beneficios de estas tecnologías.

Gracias al análisis predictivo, las empresas agroindustriales pueden extraer toda la inteligencia de datos de los cultivos para tomar decisiones en tiempo real, asociadas a la administración de fertilizantes para prevenir enfermedades y plagas, determinar los estados de las cosechas mejorando las previsiones para reforzar la calidad de sus productos e inclusive lograr una mayor eficiencia en la planificación y ejecución de la logística y cadena de suministro de productos agroalimentarios.

Dada la transformación digital de esta industria, será clave la integración de negocios con clientes y proveedores a nivel local, regional e inclusive global que manejan cadenas de producción, distribución y logística internacional y en esa medida será un valor agregado contar con soluciones tecnológicas que contribuyan a mejorar sus niveles de eficiencia de forma continua y permita esa integración total de procesos internos, clientes y proveedores donde es posible extraer y analizar data en toda la cadena de valor del sector.