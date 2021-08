Director ejecutivo CIES

Estos días hemos sido presas de incertidumbre y angustia. Aunque el discurso presidencial del 28 de julio generó polémica, por lo menos proclamó el respeto a la Constitución. Pero, al día siguiente, el nombramiento del premier sembró grandes dudas sobre la sinceridad de este anuncio. ¿Por qué estamos así luego de 200 años de vida independiente?

En 1821, el Perú tenía 1.3 millones de habitantes y un PBI per cápita de US$ 828 (paridad del poder de compra del 2021, basado en Maddison Project Database, WDI y US/BLS). Esa cifra equivalía al 25% del nivel de los EE.UU., país que por aquel entonces tenía 10.3 millones de habitantes. El Perú había experimentado una caída de 34% desde 1796 (en 25 años), y continuaría sumido en el caos político y económico hasta la década de 1840. En efecto, recién con la era del guano (1841 – 1875) nuestro país recupera, en 1850, el PBI per cápita que había logrado hacia fines del siglo XVIII.

El Perú era en ese entonces un país mayoritariamente indígena, andino y rural. El primer Congreso Constituyente (1822 - 1825), conformado por 91 diputados (28 abogados y 26 eclesiásticos), designó al primer presidente de la República, José de la Riva Agüero, y aprobó la primera de las doce constituciones que han regido nuestro país.

Las guerras, conflagraciones civiles y revueltas militares dominaron la escena política. Recién en 1845 el mariscal Ramón Castilla introdujo el uso del presupuesto en la hacienda pública; y en 1872 asumió el primer presidente civil, Manuel Pardo, fundador del partido homónimo.

En 1921 estábamos en los albores del oncenio de Leguía (1919 – 1930), quien se separó del Partido Civil y encabezó la Patria Nueva, un proyecto autoritario y modernizante, con expansión de la inversión pública financiada con empréstitos. El Perú tenía 4.8 millones de habitantes y un PBI per cápita de US$ 2,400 (PPP 2021).

En 100 años la cifra se había casi triplicado, pero como porcentaje de su correlato estadounidense había bajado a 21%. Teníamos un Parlamento bicameral dócil al Ejecutivo y un derecho de sufragio muy limitado (varones letrados mayores de 21 años).

En el 2021 somos 33 millones de peruanos con un producto per cápita 5.8 veces mayor que cien años antes, aunque sin converger nada hacia el nivel de los EE.UU. El Perú experimentó una masiva migración hacia las ciudades de la costa, y un ritmo de crecimiento que casi duplicó el registrado en la centuria anterior. La mayor parte de este impulso se ha dado desde 1990.

Sin embargo, la notable expansión de la urbanización, la educación, el derecho al voto y las clases medias ha impulsado la acción colectiva y las reivindicaciones sociales, que un Estado poco democrático, y profundamente corrupto, ha atendido lenta e ineficientemente. El sistema político y de gestión pública ha sido disfuncional para responder a un nuevo país mayoritariamente mestizo y urbano. La pandemia del 2020 agudizó esta tensión hasta un extremo, y hoy estamos viviendo las consecuencias.





(*) Opinión personal