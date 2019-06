Betsson: Nuevos talentos potencian rendimiento de equipos en la Copa América

Por Owen Ordway, analista de Betsson

La sorpresa más grande para Venezuela fue definitivamente Wuilker Fariñez con su impresionante tapada frente a Perú. Estaba esperando que el árbitro señale el medio para convalidar el gol, pero para mi sorpresa el arquero se estiró para sacar la pelota.

Otras jóvenes estrellas como Murillo y Herrera jugaron un buen partido, demostrando una buena mezcla entre juventud y experiencia, liderada por Rondón y Rincón.

No ha cambiado mucho en cuanto a las cuotas para Venezuela. Tienen un partido sumamente difícil frente a Brasil, por lo que todavía están detrás de Perú en términos de favoritismo para clasificar a cuartos de final.

No hubo muchas caras nuevas en Uruguay ya que la mayoría tienen experiencia jugando en Europa. Gimenez a los 24 años ya es uno de los defensas más sólidos en Europa y con más de 50 partidos en la Selección. Bentancur también tuvo buenos partidos y no es un jugador nuevo para nadie, por lo que su buen nivel no resulta una sorpresa.

Uruguay se mostró sólido como siempre, pero es imposible no analizar que la tarjeta roja para Ecuador inclinó la cancha a su favor. Yendo más directamente a las probabilidades, luego de este triunfo, las posibilidades de Uruguay han aumentado, llegando a pagar 5.00, colocándose detrás de Brasil, pero a la expectativa de seguir aumentando su arsenal de títulos.

Argentina fue, sin lugar a dudas, el equipo más decepcionante, con la mayor cantidad de falencias desde la mitad de la cancha. Se esperaba que jugadores como Rodríguez o Lo Celso no deslumbren, debido a que están jugando sus primeros partidos con el seleccionado, pero se espera más de algunos como Di María y de la mayoría de la defensa.

También del propio Messi, que pareciera desconcertado cuando se trata de un partido internacional. Esta derrota de Argentina en la primera fecha ha generado una gran caída en sus probabilidades para salir campeón, ya no son los segundos favoritos, lugar que arrebató Uruguay, por lo que pasó a pagar una cuota 7.00, únicamente para ganar su grupo, donde los supera Colombia.