Catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC

Nos acercamos a los 100 días de este Gobierno y, haciendo memoria, debe reconocerse que la tributación del 2020 durante esta pandemia y bajo el Gobierno de Vizcarra, ha estado vinculada a diversos apoyos al contribuyente, en un afán de colaborar con los deudores tributarios ante la falta de liquidez: en efecto, se dieron prórrogas de vencimientos, suspensiones de pagos, depreciaciones aceleradas, facilidades en la destrucción del inventario, suspensión de plazos en las fiscalizaciones, aplazamientos y/o fraccionamientos, entre otras medidas.

Empero, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿estos apoyos resultan finalmente suficientes, ante un problema económico que no ha acabado, persiste, y que –como puede ya preverse- ha de continuar en el 2021?. ¿Qué ha hecho el Gobierno en estos casi 100 días, en materia tributaria?.

Se señala que si no se ha eliminado la regla del devengo en el IGV y los pagos a cuenta en el IR; si no se ha derogado el ITAN a pesar que muchas empresas proyectan pérdidas en el 2021 (resultando finalmente un Impuesto Mínimo a la renta); si la regla de subcapitalización para el 2021 no se modificó y sigue siendo el tope el 30% del EBITDA; si en el plano de los Regímenes Tributarios persiste un Nuevo – RUS con forados de elución bajo “enanismos”, o un RER de bajo tope y muchas excepciones de acogimiento, o un MYPE Tributario con un tramo muy pequeño de alícuota inicial (10% hasta 15 UIT de renta neta); entre otros aspectos, el panorama de la “equidad tributaria” no se ha finalmente modificado.

Es decir, se sigue priorizado la recaudación frente a la capacidad contributiva. ¿Es que acaso no importa que una empresa subsista y siga aportando?. ¿O preferimos la quiebra de ellas?.

Inclusive, se advierte que no han aparecido y/o aplicado ideas creativas, como sí ha sucedido en otros países como Colombia; ejemplos que podríamos tomar como “referentes” en una suerte de “benchmarking” fiscal.

En efecto, allá en el vecino país se promovieron los “días sin IVA” (IGV local) en los llamados “tax holidays”, generando así una gran demanda de productos seleccionados (mejorando, en tal sentido, el consumo y los negocios), además que se ha lanzado la interesante propuesta de “vacunas por impuestos”, una iniciativa que permite al privado comprar las vacunas a cambio de un beneficio tributario de crédito de hasta el 50% del IR a pagar, lo que podría ser replicado en nuestro país al ser una espectacular idea, bajo la cual todos finalmente ganarían, atacando el problema central de hoy: lo sanitario.

Nadie puede aún vislumbrar con claridad el final de esta pandemia, y el subsecuente desmejoramiento de la caja fiscal, pero creemos que si no seguimos apoyando a las empresas, los plazos de vencimientos de las obligaciones de pagos van a indefectiblemente llegar –incluyendo los de las “Reactivas”-, y vamos a encontrar empresas que no han de honrar probablemente sus deudas, con el riesgo de desaparecer; generando más pérdidas de puestos de trabajo y/o deudas que serán incobrables.

Creemos que es el momento de revisar lo tributario y en lo posible, seguir ayudando al empresario debilitado. Es evidente que la pandemia sigue golpeando a los pequeños negocios (y a los grandes también).

En tal sentido, creemos que para este 2021, se debería nuevamente verificar las siguientes opciones normativas que consideramos imprescindibles, a tipo de “check list”:

- Extender el Régimen de Aplazamiento y/o Fraccionamiento (RAF), por para obligaciones del 2021.

- Eliminar la nefasta regla del devengo en el IGV y pagos a cuenta del IR, que generan el pagar el tributo o anticipos antes de percibir un ingreso.

- Eliminación del límite del 30% del EBITDA para el tope de intereses en la subcapitalización (al menos desde el 2022, ya que no se dio para el 2021).

- Suspender el ITAN para el 2021 ya que se convierte en muchos casos en un Impuesto Mínimo a la Renta, ante empresas con poca venta mensual.

- Los pagos a cuenta del IR, deberían suprimirse y/o modificarse como sucedió en el 2020, sin que el hecho de que se tenga en el 2021 “mejores ventas netas que en el 2020”, elimine esta posibilidad.

- Inaplicar sanciones en el 2021 o rebajarlas notablemente, ya que su imposición genera iliquidez a las empresas.

- Revsiar el primer tramo del Mype-Tributario de tasa del 10%, y reunificar el Nuevo - RUS con el RER.

- Extender la aplicación de las pérdidas del 2021 a más de 5 años en el primer método del inciso a) del artículo 50° de la Ley del IR y permitir que en el método del inciso b) del mismo artículo, se aplique la pérdida a más del 50% de las rentas netas futuras.

Eso fue el “ayer” y lo que “debería ser”. ¿Pero qué tenemos a hoy en lo tributario, revisando los casi 100 días de este Gobierno?.

Lo que podemos apreciar es que la novísima Ley Agraria mantiene la tasa de 15% por unos años más y en el caso de las grandes empresas, desde el 2023 sufrirá aumentos graduales; se ha determinado que los bancos informarán semestralmente los saldos mayores a S/ 30,800 (violándose el secreto bancario de sus clientes); se ha eliminado la obligación de la depreciación acelerada de inmuebles en el 2020 (hecho que era evidentemente absurdo para empresas que acaban el 2020 en pérdidas y no les interesa ese tipo de depreciación que sólo aumentaría su resultado negativo); y solo (al día de hoy), se han prorrogado las obligaciones tributarias y presentaciones del Registro de Compras y Registro de Ventas del mes de enero, para aquellos contribuyentes con Ingresos Netos en el 2020 menores a 1,700 UIT, una medida que se ha criticado porque al parecer la idea estaría siendo el apoyar de “a pocos” a los contribuyentes, a medida de la llegada y/o extensiones de las “cuarentenas” que puedan generarse, soluciones que en la práctica lo único que hacen es sumar o cargar (en este caso) al mes marzo, los vencimientos de enero, febrero y la DJ del IR de 2020. Por lo tanto, el remedio -al parecer- estaría siendo peor que la enfermedad.

En conclusión, en lo tributario poco o nada ha cambiado el panorama, y más bien se ha generado hasta normativa inconstitucional.

Se prevé un 2021 con serios problemas de liquidez en las empresas. El Gobierno entonces tiene la palabra para revertir la actual situación en lo fiscal. Aún estamos a tiempo, y confiemos en dicho consecuente apoyo.