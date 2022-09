El Perú continúa siendo un destino importante para la inversión australiana. El comercio de mercancías total entre ambos países es de AUD 370 millones (2021) y esperamos que el tratado de libre comercio (PAFTA) contribuya a aumentar esta cifra. Contamos con más de 90 empresas australianas con presencia en el país, principalmente en el sector minero. La próxima edición de la Conferencia Minera Perumin, a realizarse en la ciudad de Arequipa en el mes de setiembre, presentará una importante oportunidad para que Australia presente las innovaciones y buenas prácticas en este sector y se establezcan alianzas para fortalecer aún más la colaboración con el Perú.

A pesar de los desafíos, la economía peruana es resiliente. La inversión en minería del primer semestre aumentó un 10.9% en relación al mismo periodo el año previo. Confiamos en que, colaborativamente, podremos asegurar la continuidad de esta tendencia.

Las ricas reservas de cobre hacen del Perú un destino atractivo para la inversión australiana. Antamina (con la australiana BHP como socio) anunció en abril una nueva inversión por US$ 1,6 mil millones para extender la vida de su mina durante 8 años más. Asimismo, Newmont anunció un aumento de su inversión en Yanacocha, de US$ 2,25 mil millones a US$ 2,5 mil millones. Tenemos confianza en la fortaleza de nuestras respectivas industrias mineras y la voluntad de continuar trabajando en el desarrollo del sector.

Nuestra designación como país aliado inaugural en la próxima edición de Perumin es reflejo del nivel de las relaciones bilaterales en materia económica y comercial. Contamos ya con 46 empresas australianas registradas, las cuales presentarán una amplia gama de productos y servicios.

La mayoría de las empresas australianas participantes pertenecen al sector METS (equipos, tecnología y servicios mineros). El sector METS australiano proporciona soluciones a las empresas mineras para facilitar su transformación digital al adaptarse a nuevas formas de operar en un entorno posterior a la pandemia. Estas innovaciones australianas y otras como el procesamiento de datos y modelos geológicos, operaciones autónomas y semiautónomas, uso inteligente de explosivos, operaciones remotas, monitoreo satelital, y servicios de apoyo como logística, seguridad, mantenimiento, estarán presentes en el importante encuentro minero de setiembre.

En Australia, hemos desarrollado clústeres de METS, una práctica donde la industria, las instituciones de investigación y el Gobierno se unen para fomentar la innovación y facilitar el crecimiento continuo del sector, promover el desarrollo de habilidades y conocimientos, facilitar la venta de productos locales y construir capacidades a lo largo de la cadena productiva. Los clústeres son la forma más efectiva para que los gobiernos apoyen el desarrollo del sector.

En los últimos años, hemos apoyado diferentes iniciativas de clústeres en Perú compartiendo nuestra experiencia en el fortalecimiento de la competitividad y la cooperación en la cadena de valor. Algunas de estas iniciativas relacionadas con el ecosistema de innovación minero incluyen el Clúster Minero Andino – SAMMI y el Hub de Innovación Minero, que esperamos sirvan para escalar tecnologías con impacto productivo en el sector minero peruano.

En Perumin, tendremos conferencias magistrales por parte de figuras líderes en la minería australiana como Christine Gibbs-Stewart, CEO de Austmine, asociación líder de METS en Australia; y, Tania Constable, CEO del Minerals Council of Australia, ejemplos de mujeres que están liderando el desarrollo del sector. Como país, y desde la Embajada, queremos promover la participación de más mujeres en minería y en carreras STEM, para lo cual trabajamos con organizaciones locales como Women in Mining Perú (WIM), quienes también estarán presentes en Perumin.

Australia tiene confianza en el Perú y en su sector minero. En noviembre, tendremos la Conferencia Internacional de Minería y Recursos (IMARC) en Sídney y estamos apoyando a la Cámara de Comercio Perú – Australia (APCI) en la organización de una delegación público-privada peruana que presente la oferta de oportunidades de negocio en el sector minero del país. Tanto IMARC como Perumin ofrecerán oportunidades ideales para concretar colaboraciones y alianzas para el desarrollo exitoso de un sector minero sostenible del futuro.