El programa de opinión Atalaya comentó este lunes sobre las voces que mencionan sobre un eventual cambio de gabinete ¿es el momento?.

A continuación las apreciaciones más destacadas del programa.

Manuel Romero Caro, director de Atalaya

Pedro Castillo se encentra atrapado entre las presiones por los compromisos que debe haber pactado con los Cerronistas para que lo ayudaran en el tema de la vacancia, y del otro lado las promesas que les debe haber efectuado a APP y el resto de los partidos del centro derecha.

En caso que se impusiera la fracción Cerronista retornaríamosa la política de combatir el incendio echando gasolina. Se afectaría el tipo de cambio, caería la Bolsa, subirían las tasas de interés de los bonos soberanos y se retraería la inversión privada.

Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi

El presidente Castillo se anotó una victoria política cuando el proceso de vacancia no prosperó en el Congreso, pero esa victoria no muestra a un gobernante victorioso, más proyecta a un gobernante derrotado; no se le ve con la firmeza de alguien que ha obtenido una victoria política.

Sabemos que tendrá pagar las facturas recientes que ya se le deben haber emitido por el apoyo que ha recibido por no ser vacado.

Javier Gonzalez-Olaechea, doctor en ciencia política

El presidente se encuentra, en lo que los psiquiatras modernos llaman, el síndrome de patalogía vértigo existencial, que se grafica como una persona que está en la cumbre y mira hacia abajo y está el vacío; y mira a los costados a ver si alguien lo empuja.

La no admisión a la vacancia es una victoria prestada. Deben haber habido acuerdos de bancadas que habían adelanto que no se iban adherir a la moción de vacancia.

