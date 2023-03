El “outplacement” es un proceso que mejora las posibilidades de empleo de los ejecutivos, al dejar una empresa por motivos ajenos a su rendimiento o por motivos no imputables a ellos mismos, y llegó hace casi tres décadas al Perú para quedarse. Quienes han pasado por este trance con su apoyo, en especial luego de una carrera destacada y a veces dilatada, pueden dar fe del valor que éste les ha brindado.

En la vía paralela de la autopista del empleo, que por consiguiente no se cruza jamás, estamos los head hunters buscando ejecutivos para un cargo (no cargos para un ejecutivo), por lo que quizás nuestra visión de la situación desde un ángulo complementario pueda contribuir.

Una de las primeras preguntas que recibimos de nuestros clientes es si buscaremos candidatos en las firmas de “outplacement” y siempre lo hemos hecho, porque implica una señal de aprecio y gratitud al ejecutivo y sobre todo una buena referencia del lado de su ex empleador. Lo que también hacemos, es acudir solo a una empresa del medio y pionera del mercado, que no tiene conflicto de intereses con nuestra práctica, es decir que se mantiene dentro de su vía de la autopista de manera ética y razonable.

¿Qué podemos sugerir a los ejecutivos que se encuentran en este proceso llamado también de recolocación? Pues algunas ideas desde nuestro lado de la autopista que a veces se enfatizan menos y que, según nuestra experiencia, se podrían enfatizar algo más.

Los ejecutivos “senior” en busca de empleo traen consigo un cúmulo de experiencias muy valiosas que notamos que a veces ellos mismos, identifican en menor medida de lo debido. Y creemos que esto sucede porque privilegian diseñar mentalmente el empleo deseado, contrastan sus experiencias con aquél y van tras él. Segmentan su mercado con ese primer objetivo, que en nuestra opinión es plausible y que obviamente será el mejor resultado a obtener, pero nuestra primera observación es ¿acaso ese empleo deseado, los desea a ellos en igual medida?

En nuestras entrevistas siempre les preguntamos ¿cuáles de tus experiencias previas agregarán mayor valor a este puesto y a esta empresa / segmento / industria / momento, pero, sobre todo, por qué crees que desearán contratarte? Es ahí cuando el candidato se ve en la situación de hacer una introspección frente a nosotros y deriva en nuestra primera sugerencia. Siempre, pero siempre, es mejor auto analizarse casi desde fuera del propio cuerpo, para saber quién nos deseará más y acudir PRIMERO a ese segmento, para llegar con mayor peso específico y más posibilidades de éxito.

Esto no implica dejar de expandir nuestra red de contactos a otras industrias, pues un ejecutivo exitoso y por ende talentoso podrá superar una curva de aprendizaje con solvencia y aprovechar sus valiosas experiencias aplicables o no a un nuevo empleo. Hablamos de prioridad y no de exclusividad en el desarrollo de la red de contactos.

Otro enfoque de segmentación que aplica a una menor población es el dominio del inglés. Según un análisis realizado a nuestra base de datos de procesos de búsqueda, más del 90% de nuestros clientes requieren inglés fluido como requisito y eventual filtro de descarte. Quien no lo habla BIEN, simplemente no es candidato al puesto. Curiosamente menos del 10% exige (sic.) una maestría, lo que se explica por los conocimientos equivalentes que un ejecutivo senior debe haber acumulado. Si Ud. domina un idioma extranjero considere, además, contactar primero a quienes lo requieren taxativamente.

El momento actual puede no ser el mejor para el mercado ejecutivo pues las expectativas empresariales son el principal indicador de su florecimiento o declive, y evidentemente éstas no son hoy las mejores, pero siempre se necesitará contar con esa persona que puede hacer la diferencia y ¿quién mejor que uno mismo para saber dónde puede aportar más? Por eso creemos importante priorizar los esfuerzos por recolocarse teniendo clara la propia visión, algo que suena sencillo de hacer pero que es a veces postergado por perseguir, primero, al empleo deseado.