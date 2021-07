Economista

Veinte años de crecimiento ininterrumpido de la economía peruana generaron una sensación relativa de progreso con avances en múltiples aspectos, incluyendo la reducción de la pobreza. No era perfecto, pero con el tiempo las debilidades del aparato público y la política nacional se derivaron por cuerdas separadas a la economía. Creo que sabíamos que esto no era sostenible, pero cuando hay recursos la falta de capacidad de gestión queda parcialmente disfrazada o pasa a un segundo plano.

Sin embargo, el fin del superciclo de los commodities (c. 2000 - 2014) marca el fin de uno de los principales factores que sustentaron parte de este crecimiento y poco a poco se fueron haciendo aún más evidentes las severas falencias del sistema. En el 2016, los resultados de las elecciones generales inauguran un nuevo periodo de crisis política, donde el ejecutivo y el congreso terminan controlados por bandos opuestos y con poca predisposición al diálogo. Como si esto no fuera suficiente, poco tiempo después estalla el escándalo de Lava Jato, el que por un lado termina de paralizar la ya limitada capacidad de gestión del estado y, por otro, impulsa el actual ciclo de inestabilidad política que lamentablemente ya parece ser crónica. Asimismo, marcaría una nueva etapa de alejamiento y desconfianza entre el sector público y el privado con repercusiones negativas en varios frentes.

En el 2020, la pandemia llega al Perú como llegó Pizarro al Incanato, encontrando un país dividido en luchas intestinas. Es difícil hacer gestión pública y peor aún cuando la principal preocupación del gobierno de turno es la supervivencia. Gobernar en democracia requiere concertación y lamentablemente esta era impracticable a pesar de las urgencias del país. Las consecuencias son claras, a pesar de ser uno de los países que más recursos (relativos al tamaño de su economía) destinó a la lucha contra la pandemia y el alivio de la crisis, alcanzamos los mayores índices de mortandad y contracción económica.

Como resultado, aproximadamente el 10% de la población cayó en la pobreza. Es decir, más de 3.3 millones de personas repentinamente se vieron en una situación extrema. Esto en términos sociales es un cataclismo, el mismo que desnudó las grandes carencias y limitaciones que arrastra el Estado peruano desde que es Estado, no solo para proveer servicios mínimos indispensables sino incluso para asistir a su población más necesitada en momentos de extrema urgencia. Asimismo, todo esto ha sido el abono perfecto para el empoderamiento de políticos populistas que solo han contribuido a agravar la situación. Es finalmente en esta coyuntura que se producen las elecciones presidenciales del 2021, las que encontraron un pueblo cansado y ansioso, en búsqueda de soluciones y respuestas inmediatas.

Así como el propósito de la construcción de un colegio no es erigir un edificio sino entregar educación de calidad, el propósito del crecimiento económico no es el incremento del producto bruto interno sino la creación de bienestar para toda la población. Para este fin, el rol del Estado es clave y se requiere hoy en día de un Estado ágil y enfocado en la obtención de resultados (donde todas las instituciones estén realmente alineadas, tanto las que planifican, como las que ejecutan, las que controlan, las que financian, etc.), un Estado con visión de largo plazo y capacidad de ejecución inmediata; en suma, un Estado que no tenemos pero al que nos podemos acercar. Para esto se necesita estabilidad y diálogo, es necesario que las fuerzas políticas, todas ellas, desde el ejecutivo al congreso e incluso aquellos que no participan en ninguno de los dos, lleguen a puntos de acuerdo común básicos sobre objetivos concretos (lucha contra la anemia, acceso a servicios de salud, saneamiento, educación, entre otros) e incluso se puedan transparentar aquellos temas en los que no habría consenso.

Actualmente, en el frente económico se comienzan a conjugar factores externos positivos que podrían (subrayo podrían) contribuir a acelerar la recuperación económica. Entre otros, el ciclo de precios altos de los metales continúa consolidándose y tiene visos de durar más de lo inicialmente esperado, mientras que los cambios políticos en la región podrían derivar hacia el Perú un flujo importante de inversión extranjera: a más inversión, más trabajo. Sin embargo, el aprovechamiento de estas oportunidades dependerá de la creación de un nuevo periodo de estabilidad, acompañado de mejoras sustanciales en la gestión pública. Volver a las cuerdas separadas sería repetir la historia a pesar de ya conocer los resultados.

La inestabilidad posterga la recuperación económica del país, incrementa la presión social y genera las condiciones para aún más inestabilidad, prolongando el sufrimiento de miles de personas. No debemos permitir la indolencia en el sector público ni la indiferencia en el sector privado.