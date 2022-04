Vicepresidente de Soluciones de Portafolio de Credicorp Capital

Comienza el segundo trimestre del año, y aunque aún en pañales, el 2022 sí que nos ha dado lecciones. La primera lección: la inflación. Desde el año pasado venimos hablando de su temporalidad, pero esta se ha extendido al punto que ahora hablamos de persistencia, y ya se empiezan a escuchar voces frente a su permanencia.

Si bien creemos que aún hay factores que impiden que esta se vea en descenso en el muy corto plazo, seguimos viendo hacia adelante otros factores que efectivamente invitan a ver descenso en la dinámica de los precios durante este año.

La segunda lección: Mucho no parece tanto. La normalización de política monetaria ha dejado una dinámica de tasas al alza, que no solo es particular de las tasas que manejan los bancos centrales, sino que comienza a verse en las tasas de interés de mercado. Lo que en el inicio del año parecía demasiado en el ajuste alcista de tasas, ahora parece tener más sentido con las expectativas inflacionarias.

Ahora, lo que si es cierto es que parece que este ajuste podría estar encontrando un techo.

Tercera lección: Nunca subestimar a un “guerrerista”. La invasión de Rusia a Ucrania se avisó con anticipación por la inteligencia de Estados Unidos (el 11 de febrero), pero incluso el mismo primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, subestimó este hecho.

La realidad muestra un alcance más allá de lo esperado, con una duración que empieza a prolongarse por más tiempo del inicialmente calculado.

A pesar de la volatilidad que ha traído a los mercados, con la reciente caída del precio del petróleo, por las acciones de diferentes gobiernos alrededor del mundo, los activos parecen desligarse un poco del conflicto.

No hay que anticiparse, pero parece que los efectos sobre los activos serán cada vez de menor intensidad.

Última lección: No pensar que lo que pasa en el inicio del año o en parte de este es indicativo de lo que será el resto del año. Esta lección nos la han repetido varias veces.

Para citar solamente dos ejemplos cercanos, la guerra comercial en 2019 y la subida de tasas de la Fed en 2018. Esos eventos tuvieron la capacidad de generar correcciones relevantes en los mercados, que meses adelante habían quedado en el olvido.

Aún no sabemos lo que nos depare el resto de 2022, pero parece que todo apunta a ¡oportunidades!