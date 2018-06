Zuckerberg al borde de eclipsar a Buffett con Facebook en récord de valor

El cofundador de Facebook Inc. Mark Zuckerberg está a punto de superar a Warren Buffett para convertirse en la tercera persona más rica del mundo.

Zuckerberg, más de medio siglo más joven que el presidente de Berkshire Hathaway Inc., ahora tiene un valor de US$ 81,300 millones, tras ganar US$ 8,500 millones este año luego que Facebook lograra capear una crisis de privacidad de datos que causó que sus acciones cayeran 18%.

Su recuperación desde un mínimo de cierre de US$ 152.22 el 27 de marzo a un récord de US$ 201.45 a las 9:45 a.m. del miércoles en Nueva York redujo la brecha con Buffett a US$ 725 millones, de acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg.

La recuperación en las acciones de Facebook también ha recompensado a otros de la compañía, incluida la directora de operaciones Sheryl Sandberg, que ahora tiene un valor de US$ 1,800 millones, y del director de tecnología Michael Schroepfer, cuya participación de 0.05% está valorada en US$ 224 millones.

Zuckerberg, de 34 años, se sitúa detrás del fundador de Amazon.com Inc. Jeff Bezos, la persona más rica del mundo con una fortuna de US$ 143,600 millones hasta el martes, y del cofundador de Microsoft Corp. Bill Gates con US$ 92,700 millones.

El índice de Bloomberg clasifica a las 500 personas más ricas del mundo y se actualiza después del cierre de cada día de negociación en Nueva York.

Buffett, de 87 años, una vez la persona más rica del mundo, está cayendo en el ranking gracias a sus donaciones caritativas, que comenzaron de manera significativa en 2006.

Ha donado cerca de 290 millones de acciones Clase B de Berkshire Hathaway a organizaciones benéficas, la mayoría a la fundación de Gates. Esas acciones ahora valen más de US$ 50,000 millones, según datos compilados por Bloomberg. Zuckerberg se ha comprometido a regalar el 99% de sus acciones de Facebook durante su vida.