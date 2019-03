Vivir con US$ 500,000 al año puede parecer difícil

Cada cierto tiempo uno se encuentra con un artículo sobre alguien que gana mucho dinero, pero que apenas le alcanza. Entre los más famosos se encuentra una infografía del Wall Street Journal del 2013 que muestra los problemas de las madres solteras que ganan US$ 260,000 al año y las parejas casadas que ganan US$ 650,000.

Otro fue un gráfico del 2017 en Reddit que muestra cómo un joven residente de Seattle gasta un ingreso anual de US$ 100,000. Recién este mes, CNBC publicó una historia titulada "Aquí hay un desglose del presupuesto de una pareja que gana US$ 500,000 al año y aún se siente promedio". La historia se basó en un informe del sitio web Financial Samurai, sobre una pareja de 30 años con dos hijos viviendo en la ciudad de Nueva York.

Cada uno de estos informes genera protestas en las redes sociales, ya que la gente se apresura en denunciar la arrogancia de las personas con altos ingresos que dicen sentirse apremiadas.

Eso es de esperar, dado que el ingreso personal promedio en EE.UU. es de poco más de US$ 30,000, beneficios del gobierno incluidos:El ingreso promedio del grupo familiar es aproximadamente el doble, y el ingreso familiar promedio es de aproximadamente US$ 76,000, pero ninguno de estos se acerca a las cifras de estos artículos.

Los defensores de estas historias señalarán que debido a que los costos de vida y las tasas impositivas varían de un lugar a otro, un ingreso alto en la ciudad de Nueva York o en San Francisco compra mucho menos que un ingreso alto en una pequeña ciudad de Texas.

Esto es bastante cierto. Por ejemplo, el sitio web Apartment List muestra el alquiler medio de un apartamento de dos habitaciones en San Francisco por US$ 3,100 al mes, sobre tres veces más que los US$ 1,020 de una lista de apartamentos similares en Houston. Una ciudad pequeña costaría incluso menos que Houston. Y Texas no tiene impuestos estatales sobre la renta, mientras que las tasas impositivas de California oscilan entre el 1% y el 12.3%.

Pero estas diferencias regionales solo llegan hasta aquí. El ingreso anual promedio para una familia de cuatro personas en la ciudad de Nueva York es de un poco más de US$ 104,000. No hay una ciudad en el mundo donde un ingreso de US$ 500,000, como el que se describe en el artículo de Financial Samurai, no se consideraría muy alto.

¿En qué están gastando su dinero?

Si a las personas perfiladas en estos artículos apenas les alcanza, ¿en qué están gastando su dinero? Aquí hay una versión resumida del desglose de ingresos y gastos para la pareja que gana US$ 500,000:

Como puede ver, esta familia no está bajo estrés financiero.

Gastar US$ 18,000 en vacaciones al año, donar otros US$ 18,000 a la caridad, mantener dos autos de lujo en la ciudad de Nueva York y gastar US$ 10,000 al año extra porque "algo siempre sucede" son cosas que están fuera del alcance de la gran mayoría de los estadounidenses. Una encuesta reciente reveló que el 40% de los estadounidenses ni siquiera podía cubrir un gasto de emergencia de US$ 400.

Pero también, a pesar de la afirmación de que está luchando para vivir, esta familia ahorra bastante dinero además de los US$ 7,300 que "sobran" cada año.

Las contribuciones a los planes de jubilación 401(k) son ahorros. Esto equivale a US$ 36,000 al año para dos adultos, y eso sin contar las contribuciones pareadas del empleador, que probablemente no están incluidas en los ingresos de la pareja en esta tabla. La pareja también desembolsa US$ 60,000 en pagos de hipoteca al año y US$ 32,000 en pagos de préstamos estudiantiles.

Algunos de estos pagos se aplican al capital de sus préstamos, lo que aumenta el patrimonio neto de la pareja, ya sea construyendo su capital inmobiliario o reduciendo su deuda estudiantil.

Así que esto también es ahorro.Dependiendo del monto de los pagos de sus préstamos que se destinen al capital, esta familia probablemente esté ahorrando US$ 100,000 al año, o el 20% de sus ingresos brutos. No están "subsistiendo" sino ahorrando bastante dinero, acumulando riqueza en las cuentas 401(k) y en la vivienda familiar.Debido a que las contribuciones 401(k) y los pagos de hipotecas son métodos estructurados de creación de riqueza, pueden no sentirse como ahorros.

Pero tanto los planes 401(k) como las hipotecas se citan comúnmente como estrategias para instar a los estadounidenses a ahorrar más. Irónicamente, su éxito puede estar basado en el hecho de que las personas no se dan cuenta de cuánto están ahorrando cada mes.

Pero también podría haber otra razón por la que los estadounidenses de altos ingresos no se sienten tan ricos como son: en un país de desigualdad desenfrenada, siempre hay alguien más rico.

Una pareja que gana US$ 500,000 podría codearse con otras parejas que ganan US$ 2 millones. Esa pareja irá a eventos y se reunirá con otras parejas que ganan US$ 20 millones, y así sucesivamente.

En cada nivel de riqueza, muchos escaladores sociales probablemente miran a las personas en el siguiente peldaño más alto y sienten una necesidad urgente de seguirles el ritmo

.En última instancia, vivir una vida feliz probablemente requiera dejar de lado la envidia y apreciar lo que uno tiene. Pero tampoco es de extrañar que tantos estadounidenses, incluso miembros de la élite, anhelen una sociedad más igualitaria. Incluso las personas ricas podrían beneficiarse de una menor brecha entre clases sociales.

Por Noah Smith