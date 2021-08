La inflación no solo está por los cielos aquí en la Tierra. Virgin Galactic Holdings Inc. reanudó su venta de boletos para viajes al espacio a un nuevo precio de US$ 450,000 por viaje.

Las ventas se están reiniciando de inmediato y los boletos disponibles van desde asientos individuales hasta la “compra de un vuelo entero”, dijo el presidente ejecutivo, Michael Colglazier, en un comunicado este jueves, al tiempo que la compañía informaba sus resultados financieros.

Antes de detener las ventas, mientras la nave espacial estaba aún en progreso, Virgin Galactic cobraba US$ 250,000 por boleto.

La compañía con sede en Las Cruces, Nuevo México, está buscando construir un negocio de turismo espacial después de un vuelo de prueba exitoso el mes pasado con el fundador Richard Branson y cinco empleados de Virgin Galactic a bordo. El viaje suborbital duró aproximadamente una hora.

Blue Origin de Jeff Bezos y Space Exploration Technologies Corp. de Elon Musk están trabajando en sus propias ofertas turísticas.