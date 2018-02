Cómo veto migratorio de Trump perjudicó a Viajeros de Confianza

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) eliminó a más de 400 personas de los programas de "Viajeros de Confianza" en enero de 2017 luego de la primera y más extrema versión de un veto migratorio del presidente Donald Trump dirigido a ciudadanos de siete naciones mayoritariamente musulmanas, según un análisis de correos electrónicos del gobierno realizado por un grupo activista legal.

Las acciones de la CBP surgieron a raíz de un decreto presidencial que inicialmente incluía a residentes permanentes de EE.UU., lo que causó la revocación de la inscripción de 432 personas, según datos divulgados el miércoles por Muslim Advocates, un grupo que demandó al Departamento de Seguridad Nacional por los registros relacionados con las revocaciones.



El término "Viajero de Confianza" incluye cuatro programas federales diseñados para facilitar el ingreso a EE.UU.



Dos días después de que Trump firmara el decreto, el cual provocó el caos en varios grandes aeropuertos y una serie de órdenes judiciales federales, la Casa Blanca aclaró que los residentes permanentes legales no estaban sujetos a las restricciones de viaje.



Para inscribirse en Global Entry, uno de los cuatro programas, los postulantes deben pagar US$ 100, proporcionar información personal al gobierno y someterse a la toma de huellas dactilares. También deben realizar una entrevista con la CBP.



La agencia tiene varias excepciones para determinar si un postulante puede ingresar al programa, incluidas condenas penales, declaraciones falsas en la solicitud y una amplia categoría aplicable a los candidatos que "no pueden convencer a la CBP" sobre su "estado de bajo riesgo".



No existen más detalles sobre los parámetros del prerrequisito final. La CBP no siempre entrega una razón de por qué se ha cambiado el estado de un viajero, pero se les permite contactar al mediador de la agencia para su revisión.





En cuanto a la forma en que el gobierno administra el programa "Viajero de Confianza", "hay muchas cosas que no sabemos".

La agencia dijo que todos los miembros afectados del programa "Viajero de Confianza" han sido reintegrados. En tanto, el número promedio de revocaciones aumentó en 42% durante los siete meses posteriores al veto migratorio, según documentos de CBP obtenidos como parte del litigio. Hubo un promedio de 169 revocaciones por semana durante los cuatro meses anteriores a la emisión del decreto presidencial, pero para agosto de 2017, el número alcanzaba 240 por semana.



Los datos también muestran un aumento en las revocaciones semanales promedio para personas de todas las naciones mayoritariamente musulmanas incluidas en el veto inicial, según el análisis de la organización.





"El cambio más sorprendente es el número de revocaciones desde justo antes del veto musulmán hasta justo después del veto", dijo Scott Simpson, director de defensa pública del grupo. Simpson agregó que no le queda claro si todos los residentes permanentes a quienes se les revocó su estado debido al primer veto ya han sido reintregrados. "Los correos electrónicos que sacamos de ese período de tiempo mostraron mucha confusión", dijo Simpson, citando deficiencias en algunos de los datos de los postulantes que los contratistas de la CBP estaban utilizando para restaurar a los viajeros. "Es muy plausible para mí que alguien haya pasado desapercibido".





En abril, la agencia no reveló cuántas personas habían sido removidas o reintegradas. Esta semana, la portavoz de la CBP Jennifer Gabris declinó comentar sobre el informe del grupo activista, cuántas personas están inscritas en los programas de "Viajero de Confianza" o sobre cómo ha cambiado ese total desde el veto inicial de EE.UU.



En una declaración enviada por correo electrónico, la agencia reiteró que había reintegrado a los viajeros que se eliminaron en enero pasado. La CBP también dijo que, si bien la agencia tiene políticas contra la discriminación, sus agentes considerarán la raza o etnia como un factor en el análisis de viajeros en las "circunstancias más excepcionales".