Venezuela: Reino Unido niega a Maduro retiro de US$ 1,200 millones en oro

El ilegítimo régimen venezolano de Nicolás Maduro, desesperado por aferrarse al dinero que mantiene en el extranjero, se vio obstaculizado en su intento de retirar US$ 1,200 millones en oro del Banco de Inglaterra, según personas cercanas al tema.

La decisión del banco de negar la solicitud se conoce luego de que altos funcionarios de Estados Unidos, como el secretario de Estado, Michael Pompeo, y el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, presionaran a sus contrapartes del Reino Unido para impedir la operación, según una de las personas, que pidió mantener su anonimato.

Gran Bretaña se sumó a Estados Unidos y otros países el miércoles al reconocer a Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, como el legítimo presidente de Venezuela. Maduro, el ilegítimo gobernante chavista que ha encabezado el colapso económico del país de los últimos años, se niega a renunciar al poder y cuenta con el respaldo de los militares.

Funcionarios de Estados Unidos ahora están tratando de traspasar los activos venezolanos a Guaidó para ayudarlo a incrementar sus posibilidades de tomar el control efectivo del gobierno. Los US$ 1,200 millones en oro son parte importante de los US$ 8,000 millones en reservas extranjeras en poder del Banco Central de Venezuela. El paradero de gran parte de esa suma es desconocido.

Mientras tanto, al personal de la autoridad monetaria en Caracas se les ordenó no intentar ponerse en contacto con el Banco de Inglaterra. Se les dijo que la entidad británica no les responderá, citando razones de cumplimiento, señaló un funcionario venezolano, quien pidió no ser identificado porque no está autorizado a hablar en público.

El Banco de Inglaterra se negó a comentar sobre el oro venezolano e indicó que "proporciona servicios bancarios, incluidos servicios de custodia de oro, a una gran cantidad de clientes" y "no comenta sobre ninguna de esas relaciones".