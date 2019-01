En Venezuela, incluso contar lingotes de oro es difícil

Venezuela es el hogar de ricos depósitos de oro y posee miles de millones de dólares de reservas extranjeras en lingotes de oro en las bóvedas del banco central. La pregunta es, ¿cuánto hay?

La respuesta ha adquirido un significado adicional mientras el presidente asediado, Nicolás Maduro, se enfrenta a una creciente presión para renunciar. La semana pasada, países como EE.UU. y el Reino Unido reconocieron al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como legítimo líder de Venezuela, en medio de protestas masivas. El lunes, la administración de Trump emitió nuevas sanciones que bloquean las exportaciones de crudo a EE.UU., de donde Venezuela obtiene la mayor parte de su efectivo.

Si bien el crudo es, por mucho, la mayor exportación de Venezuela, el petróleo refinado y luego el oro constituyen importantes fuentes de ingresos, de acuerdo con los datos compilados por el Observatorio de Complejidad Económica del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Pero tanto las reservas de oro como la producción minera del país se han reducido en los últimos años, ya que el régimen de Maduro ha utilizado el metal para generar divisas en transacciones internacionales, e incluso para intercambiarlo por comida y medicina.

Las reservas extranjeras de Venezuela –76% de las cuales se mantienen en oro, de acuerdo con el Consejo Mundial del Oro– han caído 69%, a US$ 8,400 millones desde que Maduro llegó al poder en abril del 2013, según datos del banco central. Sin informes nacionales detallados o confiables, es difícil saber a dónde va ese oro.

Transacciones misteriosas

Venezuela solía exportar oro a Suiza, pero no lo ha hecho en los últimos dos años, según el socio gerente de Caracas Capital Markets Russ Dallen, quien cita datos comerciales suizos. Dallen, quien ha rastreado inversiones y oro en Venezuela durante casi tres décadas, dice que el régimen de Maduro exportó oro valorado en poco más de US$ 2,000 millones en los últimos dos años: US$ 1,100 millones a Emiratos Árabes Unidos en diciembre de 2017 y US$ 901 millones a Turquía en los primeros 10 meses de 2018.

Otras transacciones siguen siendo un misterio. Los depósitos de oro de Venezuela disminuyeron a US$ 5,450 millones en noviembre del año pasado, desde US$ 6,120 millones el mes anterior, y los US$ 700 millones faltantes no aparecen en los datos comerciales de Suiza o Turquía, asegura Dallen. Si el oro provino de las tenencias existentes del banco central o si fue una nueva producción de las minas del país, es otra pregunta sin respuesta.

'Difícil' de saber

"Creemos que la mayor parte de lo que llegó a Turquía el año pasado provino de operaciones mineras", afirma Dallen. "Pero es difícil para nosotros saberlo".

Los observadores independientes no han podido acceder a la bóveda del banco central durante años. Se cree que el último funcionario no gubernamental que vio físicamente las reservas es Francisco Rodríguez, ahora economista jefe de Torino Capital. En el 2014, Rodríguez dio un vistazo y dijo que vio un estimado de US$ 15,000 millones en lingotes de oro, que caben en "cinco celdas pequeñas que ni siquiera estaban llenas".

20 toneladas

El martes, un tuit del legislador venezolano José Guerra desató la especulación y la indignación de las redes sociales. Un Boeing 777 ruso habría aterrizado en Caracas el día anterior para desaparecer misteriosamente 20 toneladas de oro de las bóvedas del banco central, asegura Guerra sin proporcionar ninguna evidencia.

Por separado, una persona con conocimiento directo del asunto le dijo a Bloomberg News que se ha reservado 20 toneladas de oro en el banco central para su carga. Con un valor de aproximadamente US$ 840 millones, el oro representa aproximadamente 20 por ciento de las reservas del metal en Venezuela, según esta persona.

En cuanto a la producción de oro, la vibrante actividad de exploración del país se desplomó luego de que Chávez llegara al poder en 1999 y nacionalizara las licencias y activos mineros de compañías extranjeras. Mientras que la producción de oro aumentó 76% entre 1999 y 2005, solo creció 3% entre 2006 y 2011, según una Encuesta geológica de Estados Unidos, que dejó de recibir datos oficiales de la producción venezolana en el 2004.

Arco minero

El último informe del Consejo Mundial del Oro dice que la producción de oro en Venezuela ha venido disminuyendo desde el 2011, cuando el país produjo 25.5 toneladas. La entidad calcula que en el 2017 la producción fue de 23 toneladas. Mucho del oro se extrae en la región del Arco minero del Orinoco, un tramo de selva que abarca 100 kilómetros cuadrados desde Colombia hasta Guyana.

El gobierno de Maduro afirma que el área tiene hasta 8,000 toneladas de oro, lo que la convertiría en uno de los depósitos más grandes del mundo. La región produjo 8.5 toneladas en el 2017, informó el gobierno en abril. Mientras que la producción está controlada por el ejército, el oro se extrae en minas artesanales en muy malas condiciones. La ciudad principal de la región, El Callao, se clasificó como el municipio más violento del país en el 2017.

En el caso de un cambio de régimen, cualquier oro que quede en posesión del banco central será importante porque podría utilizarse como garantía de los préstamos que el país necesitará para reconstruir su economía, asegura Oren Barack, director general de renta fija de AGP Alliance Global Partners.

Pero para Venezuela, los recursos que ya se han extraído pueden importar menos que los que todavía no se ha tocado, afirma Dallen.

"Incluso si la bóveda está vacía, las reservas petróleo, oro y gas natural permanecen bajo tierra", dice. "Es con eso que cuentan los tenedores de bonos y el FMI para el futuro".