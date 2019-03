Los venezolanos sumidos en el caos por gigantesco apagón "No quiero dejar mi país, pero qué hago, no se puede vivir en esta desidia", dijo una profesora de arquitectura de una universidad pública, donde su sueldo no llega a US$ 10.

Entre diagnósticos que nunca llegan y falta de insumos médicos, los enfermos batallan con la situación del sistema de salud en Venezuela, mientras el gobierno niega que exista una emergencia humanitaria y rechaza la ayuda detenida en la frontera. Veintidós de los 23 estados del país sufren un apagón desde las 16H50 locales del jueves (20H50 GMT)