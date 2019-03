Venezolanos construyen una nueva vida en España pero siguen preocupados por su país

Hasta enero, José Martínez y su esposa Arelis Morales estuvieron en el ojo de la tormenta política de Venezuela: él trabajaba para un líder de la oposición, mientras que ella aconsejaba a grupos de derechos humanos.

Pero después de años de oponerse al gobierno de izquierda cada vez más represivo del presidente ilegítimo Nicolás Maduro, incluyendo las protestas del 2017 que terminaron con 125 muertes, decidieron poner la vida familiar en primer lugar.

"La principal razón para irse es que queremos tener hijos", dijo a Reuters Martínez, de 31 años, de la ciudad rural de Xinzo de Limia, en la región de Galicia, España, donde se fueron a vivir con familiares. "Duele, pero tenemos que seguir adelante. ¿Cómo podríamos exponer a un niño a todo lo que sucede en Venezuela?".

El éxodo de más de 3 millones de venezolanos de una economía en decadencia, calles llenas de delincuencia y violencia política constante es un fenómeno bien conocido, especialmente a partir de la llegada de inmigrantes de bajos ingresos a países de América Latina.

Se ha prestado menos atención a los profesionales de la clase media que, aunque disfrutan de más recursos, también enfrentan grandes dilemas, a menudo renunciando a años de capacitación y trabajo.

Martínez, coordinador en el partido de la líder opositora María Corina Machado, sufrió depresión el año pasado. Pero se está recuperando en Xinzo de Limia y se está reinventando a sí mismo como fotógrafo, haciendo trabajos de documentales y bodas.

Morales, de 30 años, quiere seguir trabajando en derechos humanos, mientras busca tener un bebé. "Dimos todo lo que pudimos por el país hasta que mi cuerpo literalmente dijo: 'No puedo soportarlo más'", dijo ella, agregando que el estrés detuvo un embarazo.

Ambos se sienten entusiasmados por los recientes acontecimientos en Venezuela, donde el líder del congreso, Juan Guaidó, invocó la constitución para asumir la presidencia interina luego de declarar ilegítima la reelección de Maduro en el 2018, galvanizando a la oposición y obteniendo el reconocimiento de Occidente.

La pareja espera volver si Maduro deja el poder.

Sueño profesional

Miles de venezolanos se han mudado a España en los últimos años, con muchos de ellos reconectándose con sus raíces luego de las oleadas de inmigración en la dirección opuesta tras las Guerras Mundiales del siglo XX.

Según datos oficiales, los venezolanos que viven en España aumentaron a 109,880 a mediados del 2018, un aumento de casi 19,000 personas con respecto a los seis meses previos. Esas cifras probablemente no incluyen a muchos ciudadanos de doble nacionalidad que también se mudaron, como Mariana Elías.

Antes de mudarse a Barcelona en enero, Elías pasó años en Caracas obteniendo dos títulos, uno en ingeniería química y otro en producción, ayudándose a pagar su carrera con un trabajo como maestra.

Protestó en las calles contra Maduro, fue presidenta del consejo estudiantil de la universidad Simón Bolívar y sintió el caos de Caracas de cerca cuando lo robaron en tres ocasiones.

Su razón para mudarse a Barcelona fue directa: "Mis ambiciones laborales. Como realmente me preparé académicamente, quería tener la oportunidad de progresar y mejorar a largo plazo. No podía ver eso en Venezuela en este momento".

Elías, de 27 años, quiere encontrar un trabajo en ingeniería, pero por ahora ha comenzado en una empresa británica organizando conferencias. En España disfruta de servicios básicos como el transporte público que sus compatriotas ya no pueden dar por sentado.

"En Venezuela nunca tomaría el transporte público a menos que no tuviera otra opción. Oraría y pediría a todos los dioses que me hicieran invisible para que no me robaran", dijo Elías, quien agregó que no tiene planes volver a casa pronto pero que, sin embargo "no puedo dejar de pensar en Venezuela.